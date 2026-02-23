Evandro Malandro não é mais intérprete da Grande Rio - Reprodução/Instagram

Publicado 23/02/2026 17:46

Rio - Evandro Malandro deixou o cargo de intérprete da Acadêmicos do Grande Rio. A decisão foi anunciada pela escola de samba de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, na tarde desta segunda-feira (23) em publicação nas redes sociais.

"A Grande Rio informa que o intérprete Evandro Malandro não segue à frente do carro de som da escola para o próximo Carnaval. A agremiação agradece a Evandro pelo profissionalismo, dedicação e pelo tempo em que defendeu o nosso pavilhão com garra e compromisso", comunicou.

O artista lamentou a forma que deixou a agremiação. "Uma trajetória que fica marcada na minha vida, mesmo com um final que jamais esperaria. Meu carinho e gratidão a cada componente que, desde o início, me apoiou e teve um papel fundamental na evolução desse Evandro que hoje está aqui. Seu pavilhão sempre fará acelerar o meu coração."

Evandro Malandro assumiu o carro de som da escola em 2019 após a saída de Emerson Dias. Ele conquistou o primeiro título no Grupo Especial em 2022 quando a Grande Rio levou para avenida o enredo "Fala, Majeté! Sete Chaves de Exu".