Edson Pereira deixa o cargo de carnavalesco da Unidos da Tijuca após dois anos
“Hoje nos despedimos do carnavalesco Edson Pereira, que não faz mais parte da nossa equipe. Ao longo da sua trajetória conosco, Edson colocou talento, criatividade e muita dedicação em cada detalhe pensado para a nossa comunidade durante os dois últimos carnavais”, escreveu a escola.
“Agradecemos por todo empenho, profissionalismo e pelos momentos construídos juntos. Desejamos que os próximos capítulos da sua caminhada sejam repletos de inspiração, reconhecimento e novos voos ainda mais altos”, completou a nota oficial.
A mudança encerra um ciclo iniciado em 2024 e abre espaço para uma nova definição artística na Tijuca. A escola ainda não divulgou quem assume a criação do enredo e do desfile da próxima temporada. No Carnaval deste ano, a agremiação terminou a apuração na sétima colocação do Grupo Especial.
