Ito Melodia é o novo intérprete da Grande Rio - Divulgação

Publicado 23/02/2026 22:07 | Atualizado 23/02/2026 22:20

Rio - O veterano Ito Melodia é o novo intérprete da Grande Rio. O anúncio foi feito por meio de uma postagem nas redes sociais na noite desta segunda-feira (23). Neste Carnaval, Ito estava à frente do carro de som da Inocentes de Belford Roxo, na Série Ouro.

"A Grande Rio anuncia Ito Melodia como seu novo intérprete oficial para o próximo Carnaval. A direção da escola celebra a chegada do cantor e deseja sucesso nesta nova etapa, confiante de que sua energia e experiência serão fundamentais para mais um grande desfile da comunidade de Caxias", escreveu a escola nas redes sociais.

No início da tarde, a escola já havia anunciado a saída de Evandro Malandro.

"A Grande Rio informa que o intérprete Evandro Malandro não segue à frente do carro de som da escola para o próximo Carnaval. A agremiação agradece a Evandro pelo profissionalismo, dedicação e pelo tempo em que defendeu o nosso pavilhão com garra e compromisso", comunicou.

O intérprete, porém, lamentou a forma que deixou a agremiação: "Uma trajetória que fica marcada na minha vida, mesmo com um final que jamais esperaria. Meu carinho e gratidão a cada componente que, desde o início, me apoiou e teve um papel fundamental na evolução desse Evandro que hoje está aqui. Seu pavilhão sempre fará acelerar o meu coração."

Evandro Malandro assumiu o carro de som da escola em 2019 após a saída de Emerson Dias. Ele conquistou o primeiro título no Grupo Especial em 2022 quando a Grande Rio levou para avenida o enredo "Fala, Majeté! Sete Chaves de Exu".

Mocidade anuncia saída de Igor Vianna

Também por meio de uma nota nas redes sociais, a Mocidade Independente de Padre Miguel informou o desligamento do intérprete Igor Vianna.

"Tem fins que machucam. Doem porque conhecemos a história, acompanhamos e somos gratos por toda paixão. E hoje, encerramos esse ciclo. Muito mais que filho de ídolo, hoje você escreveu seu nome na minha história. Só tenho a agradecer por toda dedicação, paixão e devoção ao meu pavilhão. Obrigado por tudo, Igor Vianna", escreveu a escola. O nome do novo intérprete não foi anunciado.