Sidnei França seguirá na Mangueira e fará seu terceiro desfile - Fernando Frazão / Agência Brasil

Sidnei França seguirá na Mangueira e fará seu terceiro desfileFernando Frazão / Agência Brasil

Publicado 24/02/2026 11:08

Rio - Sexta colocada na apuração do Grupo Especial, a Estação Primeira de Mangueira anunciou, na noite desta segunda-feira (23), a renovação do contrato do carnavalesco Sidnei França, que irá para seu terceiro desfile à frente da Verde e Rosa.



Em comunicado nas redes sociais, a diretoria enalteceu o trabalho do artista: "Ele fica! O carnavalesco da Estação Primeira de Mangueira para o carnaval de 2027 é o Sidnei França. Depois de um desfile aclamado, Sidnei segue com a Mangueira. Vamos juntos honrar o pavilhão da maior do planeta com a grandiosidade que a ‘quase centenária’ merece! Fizemos juntos dois grandes carnavais e vamos, mais uma vez, trabalhar juntos buscando a vigésima primeira estrela! Sidnei, essa nação te ama e admira seu trabalho! Obrigado pela dedicação e amor pelo pavilhão verde e rosa, bora juntos buscar nosso sonho, meu carnavalesco."

A diretoria também anunciou a renovação do intérprete, do casal de MS e PB, do diretor de Carnaval, além dos mestres de bateria e dos responsáveis pela comissão de frente.



O enredo da Verde e Rosa foi "Mestre Sacaca do Encanto Tucuju - O Guardião da Amazônia Negra".

