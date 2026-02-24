Sidnei França seguirá na Mangueira e fará seu terceiro desfileFernando Frazão / Agência Brasil
Em comunicado nas redes sociais, a diretoria enalteceu o trabalho do artista: "Ele fica! O carnavalesco da Estação Primeira de Mangueira para o carnaval de 2027 é o Sidnei França. Depois de um desfile aclamado, Sidnei segue com a Mangueira. Vamos juntos honrar o pavilhão da maior do planeta com a grandiosidade que a ‘quase centenária’ merece! Fizemos juntos dois grandes carnavais e vamos, mais uma vez, trabalhar juntos buscando a vigésima primeira estrela! Sidnei, essa nação te ama e admira seu trabalho! Obrigado pela dedicação e amor pelo pavilhão verde e rosa, bora juntos buscar nosso sonho, meu carnavalesco."
O enredo da Verde e Rosa foi "Mestre Sacaca do Encanto Tucuju - O Guardião da Amazônia Negra".
