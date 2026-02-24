Wander Pires, intérprete da Viradouro, viraliza ao imitar rainhas de bateria sambando Reprodução / Instagram
Na legenda, Wander entrou na brincadeira: "Eu querendo dormir nesse final de temporada mas meus pensamentos intrusivos não deixam. Quero deixar desde já meu pedido de desculpas a: Evelyn Bastos, Mayara Lima e Bellinha Delfim”, escreveu.
O clima seguiu leve nos comentários. Bellinha respondeu com bom humor: "Ninguém para ele! (risos) Te amo cara". A atriz Cacau Protásio também reagiu com emojis de risada. Entre os seguidores, as piadas se multiplicaram. "Ele tinha um topete e um sonho", brincou uma internauta. "Que molejo", ironizou outra.
