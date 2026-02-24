Gabriela Lopes foi o destaque do Camarote Favela durante o Carnaval na Sapucaí - Divulgação

Publicado 24/02/2026 15:33

O Camarote Favela viveu sua edição mais grandiosa em 2026, e o nome por trás da operação que chamou atenção na Sapucaí foi o de Gabriela Lopes, empresária, produtora e figura ativa no Carnaval carioca. Mulher do prefeito de Maricá, Washington Quaquá, ela assumiu a organização de ponta a ponta e entregou uma experiência que combinou música, cultura, inclusão e presença de personalidades do samba, da política e do entretenimento.



Durante os dias de desfiles, o espaço recebeu nomes como Diogo Nogueira, Neguinho da Beija-Flor, Moacyr Luz, Dudu Nobre, Delacruz, Quitéria Chagas, Gabriel David e parceiros próximos à família, além de convidados internacionais e autoridades políticas, como o eurodeputado Bruno Gonçalves. O próprio Quaquá compartilhou registros dos bastidores e destacou a condução impecável de Gabriela à frente do camarote.



O line-up reforçou a força musical da edição, com apresentações de Buchecha, Lexa, Marvvila, Yan, Fabinho, Samba do Trabalhador, Samba do Xoxó, Yuri Hawaiano, Jô Borges, Marianna Cunha e Diogo Nogueira.



Além do entretenimento, Gabriela mantém um compromisso social que marca sua trajetória. Entre as iniciativas realizadas, o camarote já destinou recursos para a Favela ONG, abriu portas para ações culturais com crianças de escolas públicas e valorizou talentos de Maricá, como a cantora Jô Borges.



Conquista

A celebração deste ano também acompanha a conquista histórica da União de Maricá, campeã da Série Ouro em 2026 e oficialmente classificada para desfilar no Grupo Especial em 2027, motivo de orgulho tanto para a cidade quanto para Gabriela, que acompanha de perto o impacto cultural do Carnaval na região.



Com uma gestão que uniu estética, programação e propósito, Gabriela Lopes consolidou o Camarote Favela como um dos espaços mais comentados da Sapucaí. E, pelo visto, o brilho de 2026 é só o começo.