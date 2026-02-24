Sereno de Campo Grande é a campeã da Série Bronze - Reprodução / Instagram

Atualizado 24/02/2026 21:09

Rio - Depois de dois rebaixamentos consecutivos, a Sereno de Campo Grande venceu a Série Bronze do Carnaval carioca e garantiu uma vaga na Série Prata para 2027. Com o enredo “Com o Olhar da Coruja, Enxergamos Além da Escuridão”, a escola fez 269,1 pontos e conquistou o primeiro lugar após se destacar na Estrada Intendente Magalhães, na Zona Norte do Rio.

Além da Sereno de Campo Grande, também subiu para a Série Prata a escola Leão de Quintino, vice-campeã com 268,8 pontos. A apuração das notas aconteceu na tarde desta terça-feira (24), em Irajá, Zona Norte do Rio.

Para Galego, presidente da Sereno de Campo Grande, a animação da agremiação foi fundamental para a conquista do título. "A escola toda cantando, mesmo com a paradinha longa que fizemos. São umas oito frases, e a galera cantando. Isso mostrou a garra com a qual o pessoal entrou na Avenida", disse.

Mesmo com dificuldades, como a chuva e com pneus de um dos carros furado, a escola não deixou a animação cair e entregou tudo de si na Intendente Magalhães. "Furaram e, com a chuva, o carro ficou pesado. Então em vez de 10 empurradores, colocamos a [equipe de] harmonia inteira, eu fui também... e fomos empurrando até o fim, sem que ninguém percebesse que tinha dois pneus furados. E depois tivemos que arrumar um reboque para tirar o carro para não perder ponto na dispersão

Para o próximo ano, Galego reflete: "Sempre pode dar problema. Foi assim dois anos seguidos, quando caímos para a Série Prata e depois para a Bronze. Agora estamos de volta, e se Deus quiser vamos fazer um excelente desfile para subir para a Sapucaí, que é o que a gente quer, prosperar".

André Baiacú, diretor administrativo da Sereno de Campo Grande, também enalteceu a comunidade. "Campo Grande, bairro mais populoso da América Latina, se sente abraçado com esse título", afirmou ele, que deu um spoiler do que pode estar por vir em 2027: "Pode ser a história do bairro de Campo Grande. Já trabalhamos com essa possibilidade".

Presidente da Leão de Quintino, Gilberto Leão elencou os quesitos que podem ter dado a classificação à escola. "Mestre-sala e porta-bandeira e Bateria. No desfile a gente já viu que não perderia décimos", afirmou ele, que mostrou otimismo para o próximo ano. "Vamos lutar pelo título lá também. Agora que tomei o gostinho, vamos em frente".

Por outro lado, as escolas Flor da Mina do Andaraí, Concentra Imperial, Império de Braz de Pina, Unidos de Vila Kennedy, Acadêmicos da Barra da Tijuca e Acadêmicos do Peixe terminaram nas últimas colocações e foram rebaixadas para o Grupo de Avaliação.



Confira a classificação final



1º - Sereno de Campo Grande: 269,1 - Campeã

2º - Leão de Quintino: 268,8 - Vice-campeã

3º - Rosa de Ouro: 268,5

4º - Unidos de Cosmos: 268,1

5º - Boi da Ilha do Governador: 268

6º - Mocidade de Vicente de Carvalho: 267,4

7º - Unidos do Cabuçu: 267,4

8º - Acadêmicos do Recreio: 267,2

9º - Alegria de Copacabana: 266,7

10º - Imperadores Rubro Negros: 266,5

11º - Novo Império: 266,4

12º - União Cruzmaltina: 266,3

13º - Caprichosos de Pilares: 266,3

14º - Flor da Mina do Andaraí: 266,2 - Rebaixada

15º - Unidos da Vila Rica: 266

16º - Unidos da Vila Kennedy: 265,9 - Rebaixada

17º - Acadêmicos da Barra da Tijuca: 265,6 - Rebaixada

18º - Concentra Imperial: 265,2 - Rebaixada

19º - Império de Braz de Pina: 264,6 - Rebaixada

20º - Acadêmicos do Peixe: 264 - Rebaixada

