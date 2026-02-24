Julinho Nascimento e Rute Alves deixaram a Viradouro - Reprodução/Instagram

Publicado 24/02/2026 23:17

Rio - Julinho Nascimento e Rute Alves não formam mais o primeiro casal de mestre-sala e porta-bandeira da Viradouro. A agremiação anunciou a saída dos componentes nesta terça-feira (24) e esclareceu que a decisão foi tomada pelos agora ex-defensores do pavilhão vermelho e branco.

"A Viradouro agradece profundamente ao premiadíssimo casal por toda a dedicação desde o início desta vitoriosa parceria e deseja pleno sucesso nos próximos passos de suas carreiras. Grata por tudo e respeitando os caminhos e as escolhas do casal, que deseja buscar novos desafios, a Viradouro reitera o quão maravilhoso foi contar com os dois em momentos memoráveis", informou.

Com a escola de samba de Niterói, Rute Alves e Julinho Nascimento venceram a Série Ouro em 2018 e conquistaram o acesso para o Grupo Especial. Os dois foram campeões pela agremiação em 2020, 2024 e 2026.