Julinho Nascimento e Rute Alves deixaram a Viradouro Reprodução/Instagram
Viradouro comunica saída do primeiro casal de mestre-sala e porta-bandeira
Agremiação informou que decisão partiu de Julinho e Rute
Acadêmicos de Santa Cruz é a campeã da Série Prata e vai retornar à Sapucaí
Escola levou o enredo 'Brasil de Mil Faces Em Um Só Coração' para a Intendente Magalhães
Mocidade anuncia saída do carnavalesco Renato Lage
Escola ficou em 11° no Carnaval deste ano
Porta-bandeira Lucinha Nobre anuncia aposentadoria: 'Hora de parar'
Artista defendeu o pavilhão da Unidos da Tijuca em sua despedida
Sereno de Campo Grande é a campeã da Série Bronze
Leão de Quintino também sobe para a Série Prata
Carnaval 2026: Casa de Malandro é campeã do Grupo de Avaliação; Difícil é o Nome também sobe
Agremiações vão desfilar pela Série Bronze em 2027
