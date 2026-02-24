Lucinha Nobre comunicou aposentadoria como porta-bandeiraReprodução/Instagram

Rio - Lucinha Nobre anunciou nesta terça-feira (24) a aposentadoria como porta-bandeira após mais de quatro décadas dedicadas ao Carnaval. Em seu último desfile na Marquês de Sapucaí, a artista defendeu o pavilhão da Unidos da Tijuca.
"A gente sabe quando é a última vez e o meu coração sabia que era hora de parar. Quando olhei aquela roupa, a mais linda que vesti na minha vida, notei que era um presente a celebrar os mais de 40 desfiles. Me sinto grata, tranquila e realizada por essa brilhante carreira, por ser atualmente a porta-bandeira que mais passou pela avenida. Me despeço da função, mas jamais me despedirei do Carnaval", disse ela. 
A artista de 51 anos também agradeceu as escolas de samba por onde passou durante a trajetória na folia. "Obrigada Alegria da Passarela, Herdeiros da Vila, Estácio de Sá, Mocidade Independente de Padre Miguel, Portela, Inocentes de Belford Roxo, Porto da Pedra e minha amada Unidos da Tijuca! Vocês fizeram a minha história", escreveu. 
Carreira 
Lucinha começou no Carnaval na escola mirim Alegria da Passarela. Já na Mocidade Independente integrou a ala das crianças e assumiu pela primeira vez como porta-bandeira em 1992, conquistando o vice-campeonato do Grupo Especial com o enredo "Sonhar não custa nada, ou quase nada". 
Teve passagens marcantes, ainda, por Portela, Porto da Pedra e Inocentes de Belford Roxo.
Nas redes sociais, Dudu Nobre, irmão da porta-bandeira, publicou uma homenagem. "Minha irmã, obrigada por todos esses anos em que você representou e continua representando o Carnaval com tanta grandeza. Você é inspiração para o Carnaval", escreveu o cantor.