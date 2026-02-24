Acadêmicos de Santa Cruz é a vencedora da Série Prata - Reprodução / Instagram

Publicado 24/02/2026

Rio - A Acadêmicos de Santa Cruz é a grande vencedora da Série Prata do Carnaval carioca e vai retornar à Marquês de Sapucaí em 2027, na Série Ouro. A agremiação levou para a Estrada Intendente Magalhães, na Zona Norte, o enredo “Brasil de Mil Faces Em Um Só Coração” e faturou 268,9 pontos. A apuração das notas aconteceu nesta terça-feira (24), em Irajá, na Zona Norte do Rio.

Presidente da Acadêmicos de Santa Cruz, Moysés Antonio Coutinho Filho, conhecido como Zézo, esteve à frente da escola no ano do rebaixamento, em 2022, e agora comemora o acesso à Série Ouro. "Eu tinha essa responsabilidade de devolver a escola para a Série Ouro. Estou há 40 anos na escola, sendo 29 como presidente, então não poderia deixá-la no grupo de baixo. A responsabilidade não era de mais ninguém, nem dos antigos gestores. Era só minha. Então eu voltei e consegui. Graças a Deus e à ajuda de grandes amigos e parceiros", afirmou.

Para Zézo, tudo muda com o retorno à Sapucaí. "Muda tudo. São os parceiros, amigos que me ajudaram muito, que se afastaram com a minha saída e estão voltando. E com certeza vão estar comigo na Avenida. E eles estudaram. Porque em quatro anos, desde que caímos, muita coisa mudou na avenida. O tamanho dos carros... mas vamos trabalhar, porque vai dar tudo certo", acredita.



Por outro lado, as agremiações União de Jacarepaguá, Independente da Praça da Bandeira, Chatuba de Mesquita, Vizinha Faladeira, Império de Nova Iguaçu, Siri de Ramos, Acadêmicos do Dendê e Leão de Nova Iguaçu ficaram em último e disputarão a Série Bronze no próximo ano.



Em 2027, Inocentes de Belford Roxo e Unidos do Jacarezinho também disputarão a Série Prata, depois de terem ficado em último na apuração das notas da Série Ouro.

Veja a classificação final



1º – Acadêmicos de Santa Cruz: 268,9 - Campeã

2º – São Clemente: 268,7

3º – Unidos da Vila Santa Tereza: 268,4

4º – Acadêmico do Cubango: 268,4

5º – Império da Uva: 268,2

6º – Renascer de Jacarepaguá: 268,2

7º – Flamanguaça: 268,2

8º – Unidos de Lucas: 268,1

9º – Acadêmicos da Abolição: 268

10º – Feitiço Carioca: 267,7

11º – Império da Tijuca: 267,6

12º – Tubarão de Mesquita: 267,6

13º – Tradição: 267,6

14º – Alegria do Vilar: 267,1

15º – Mocidade Unida do Santa Marta: 266,7

16º – Independentes de Olaria: 266,3

17º – Acadêmicos da Rocinha: 266,1

18º – Lins Imperial: 266,1

19º – União do Parque Curicica: 266

20º – Acadêmicos do Engenho da Rainha: 266

21º – Arrastão de Cascadura: 265,9

22º – Império de Nova Iguaçu: 265,8 - Rebaixada

23º – União de Jacarepaguá: 265,7 - Rebaixada

24º – Siri de Ramos: 265,5 - Rebaixada

25º – Acadêmicos do Dendê: 265,1 - Rebaixada

26º – Independente da Praça da Bandeira: 265,1 - Rebaixada

27º – Chatuba de Mesquita: 264,8 - Rebaixada

28º – Vizinha Faladeira: 264,5 - Rebaixada

29º – Leão de Nova Iguaçu: 262 - Rebaixada



