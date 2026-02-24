O carnavalesco Renato Lage homenageia a mulher, Márcia LageManuella Viégas
Nesta despedida, a escola publicou uma mensagem na qual destacou a importância do profissional. “Hoje chega ao fim mais uma passagem do Mago em Padre Miguel. Agradeço todo carinho, comprometimento e entrega nesses dois últimos carnavais ao meu lado”, diz o texto.
A nota segue com tom afetuoso e ressalta o vínculo histórico entre Renato Lage e a escola. “A sua idolatria e importância para minha história serão sempre lembradas em todos os momentos. As portas estarão sempre abertas, afinal, aqui sempre será sua casa. Muito obrigada e desejo toda sorte do mundo nos próximos desafios. Beijos, Renato. Da sua Estrela”, completa a publicação.
No Carnaval deste ano, a Mocidade terminou a apuração na 11ª colocação do Grupo Especial, à frente apenas da Acadêmicos de Niterói, que acabou rebaixada. A escola ainda não divulgou quem assume o cargo de carnavalesco para o próximo desfile.
