O carnavalesco Renato Lage homenageia a mulher, Márcia Lage - Manuella Viégas

Publicado 24/02/2026 19:45

Rio - A Mocidade Independente de Padre Miguel anunciou, nesta terça-feira (24), a saída do carnavalesco Renato Lage. O comunicado veio por meio das redes sociais da escola e marca o encerramento de mais um ciclo do artista na agremiação da Zona Oeste do Rio. Dias antes, a Mocidade já havia informado a saída do intérprete Igor Vianna.



Nesta despedida, a escola publicou uma mensagem na qual destacou a importância do profissional. “Hoje chega ao fim mais uma passagem do Mago em Padre Miguel. Agradeço todo carinho, comprometimento e entrega nesses dois últimos carnavais ao meu lado”, diz o texto.



A nota segue com tom afetuoso e ressalta o vínculo histórico entre Renato Lage e a escola. “A sua idolatria e importância para minha história serão sempre lembradas em todos os momentos. As portas estarão sempre abertas, afinal, aqui sempre será sua casa. Muito obrigada e desejo toda sorte do mundo nos próximos desafios. Beijos, Renato. Da sua Estrela”, completa a publicação.



No Carnaval deste ano, a Mocidade terminou a apuração na 11ª colocação do Grupo Especial, à frente apenas da Acadêmicos de Niterói, que acabou rebaixada. A escola ainda não divulgou quem assume o cargo de carnavalesco para o próximo desfile.