Diretor de Carnaval Wilsinho Alves deixa a União de Maricá
'Fica a gratidão por toda a dedicação e parceria nessa caminhada', informou a escola
Porta-bandeira Rafaela Theodoro, ex-Imperatriz, é contratada pela Mocidade
Ela fará par com Diogo Jesus
Salgueiro anuncia saída da porta-bandeira Marcella Alves
Destino deverá ser a Viradouro; Sidclei Santos continuará como mestre-sala da Academia do Samba
Viradouro comunica saída do primeiro casal de mestre-sala e porta-bandeira
Agremiação informou que decisão partiu de Julinho e Rute
Acadêmicos de Santa Cruz é a campeã da Série Prata e vai retornar à Sapucaí
Escola levou o enredo 'Brasil de Mil Faces Em Um Só Coração' para a Intendente Magalhães
