Wilsinho AlvesLeandro Andrade / Divulgação

Publicado 25/02/2026 11:01

Rio - Wilsinho Alves não é mais diretor de Carnaval da União de Maricá. O anúncio foi feito na manhã desta quarta-feira (25) nas redes sociais da campeã da Série Ouro.

"Hoje a gente dá um até breve a Wilsinho Alves como Diretor de Carnaval da União de Maricá. Ele optou por seguir novos caminhos profissionais. Foram três anos de muito trabalho e entrega, participando ativamente da construção da nossa identidade na Sapucaí, desde após o acesso na Série Prata até a chegada ao Grupo Especial. Fica a gratidão por toda a dedicação e parceria nessa caminhada. Que os próximos passos sejam de ainda mais sucesso, Wilsinho", informou a diretoria.

Wilsinho, que ocupa a mesma função no Salgueiro, já foi presidente da Vila Isabel.