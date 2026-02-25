A Mocidade segue montando seu time para 2027. Na manhã desta quarta-feira (25), a escola anunciou a contratação da porta-bandeira Rafaela Theodoro, que havia se desligado da Imperatriz. Ela vai dançar com Diogo Jesus.
"Com muito orgulho, anuncio meu novo casal Independente para o próximo carnaval. A porta-bandeira Rafaela Theodoro chega para proteger meu pavilhão ao lado do meu Diogo Jesus. Com mais de 15 anos de avenida e diversas notas máximas, Rafaela soma sua experiência com Diogo Jesus, que completará dez anos ao meu lado neste próximo ciclo. Que sejamos felizes nesta temporada. Não vejo a hora de ver o bailado de vocês", publicou a Mocidade nas redes sociais.
Na Verde e Branco da Zona Oeste, Rafaela assume o lugar de Bruna Santos, que foi contratada pela Imperatriz.
Nesta terça, a diretoria já havia anunciado a saída do carnavalesco Renato Lage e a contratação do intéprete Evandro Malandro
, para o lugar de Igor Vianna.
A Mocidade ficou em 11° lugar, homenageando a cantora Rita Lee.
