Publicado 25/02/2026 08:13 | Atualizado 25/02/2026 10:55

Rio - A porta-bandeira Marcella Alves não seguirá no Salgueiro no carnaval do ano que vem. A informação foi divulgada pela profissional em suas redes sociais e, em seguida, pela diretoria da agremiação, que fez questão de ressaltar que o mestre-sala Sidclei continua. O destino de Marcella deverá ser a Viradouro.

"O G.R.E.S. Acadêmicos do Salgueiro informa que a porta-bandeira Marcella Alves não permanecerá na escola para o próximo Carnaval. Diante dos fatos, o presidente da agremiação se pronunciará oficialmente amanhã (quarta), às 11h30, ao lado do primeiro mestre-sala Sidclei Santos, para esclarecer o ocorrido", informou a nota.

"O Salgueiro reafirma que Sidclei Santos segue como primeiro mestre-sala da escola, dando continuidade ao seu trabalho com comprometimento e dedicação ao pavilhão vermelho e branco. A agremiação permanece firme, responsável e focada na construção do próximo Carnaval, honrando sua história e sua comunidade", completou a diretoria.

Nos bastidores, comenta-se que o presidente do Salgueiro, André Vaz, não gostou nada da atitute de Marcella.

Sidclei e Marcella gabaritaram no quesito mestre-sala e porta-bandeira. O Salgueiro levou para a Avenida o enredo "A delirante jornada carnavalesca da professora que não tinha medo de bruxa, de bacalhau e nem do pirata da perna-de-pau", em homenagem à carnavalesca Rosa Magalhães, que morreu em 2024 aos 77 anos.







Furor nas redes sociais

A saída de Marcella causou grande furor nas redes sociais. Internautas acrediram que a porta-bandeira, que namora Marcelinho Calil, diretor-executivo da Viradouro, irá para a escola de Niterói após a saída de Julinho Nascimento e Rute Alves.

"Com certeza irá para Viradouro", apostou um internauta. "Foi atrás do presente de Deus dela!", disparou outro. "Apesar de ser algo que todo salgueirense, no fundo, sabia que aconteceria, não deixa de ser uma tristeza. Lamentável que ela tenha trocado todos esses anos por causa de um relacionamento, mas o tempo dirá quem está certo. Não tenho essa elevação espiritual toda pra dizer que 'vida que segue e seja feliz', isso foi traição, mas pelo histórico já deveríamos esperar. Salgueiro, joga a pá de cal e nada de aceitar de volta quando fizerem com ela, o que fizeram com quem a antecedeu", comentou uma terceira pessoa.

Vale lembrar que a influenciadora Thamires Hauch anunciou o fim de seu casamento com Marcelinho Calil em fevereiro de 2025, após rumores de traição. Na época, Thamires chegou a publicar indiretas nas redes, enquanto Calil passou a aparecer em compromissos familiares ao lado de Marcella.

Elogios a Sidclei

Os internautas elogiaram Sidclei pela permanência no Salgueiro. "Sidclei muito honrado. Gostei", disse um usuário da rede social. "Sidclei é um monstro bailando! A manutenção dele é de suma importância!", opinou outro. "Sidclei, nosso muito obrigada por seguir honrando nossa escola! Todo sucesso do mundo! Você merece!", destacou uma terceira pessoa.

Outros comentários como "Sidclei, todo meu amor, admiração e respeito! obrigada por isso, obrigada por querer honrar. Seguimos", "Seguimos com você, Sidclei. Que você brilhe cada vez mais e receba todo reconhecimento que merece" e "Sou fã desse cara. Caráter em primeiro lugar" também foram publicados.