Integrantes da Acadêmicos de Santa Cruz comemoram título da Série Prata e retorno à Série OuroCarlos Elias / Agência O Dia

Publicado 25/02/2026 15:53 | Atualizado 25/02/2026 17:47

Rio - Um dia após o título de campeã da Série Prata, integrantes da Acadêmicos de Santa Cruz ainda comemoram o tão sonhado - e realizado - retorno à Marquês de Sapucaí na Série Ouro. Nesta quarta-feira (25), a quadra da agremiação, localizada no bairro que dá nome à escola, na Zona Oeste, continua movimentada por apaixonados pela Verde e Branco.

o responsável pela quadra, Bruno Ferraz, falou sobre as dificuldades vencidas e a alegria de poder levar o troféu para a escola do coração. "A sensação é indescritível, porque aconteceram várias coisas aqui na comunidade e retornamos agora com a com a nossa diretoria, que estava afastada há dois anos. Lutamos até o final para poder conquistar o título. Foi uma correria, falta de verba, que todo mundo sabe, mas o presidente fez um bom trabalho e conseguimos buscar o título para a comunidade", disse.De acordo com ele, não há espaço para descanso, já que um novo ciclo se inicia para a escola. "A partir de hoje já começamos trabalhar para montar a nova estrutura, do que vamos fazer para poder manter no grupo e fazer um belo Carnaval, ou até brigar pelo título", torceu.Em uma disputa acirrada até o fim, a Acadêmicos de Santa Cruz, que levou para a Intendente Magalhães, na Zona Norte, o enredo "Brasil de Mil Faces Em Um Só Coração", conquistou o título após somar 268,9 pontos na apuração das notas, na noite desta terça-feira (24).Para Leda Santana, o retorno à Série Ouro já é motivo suficiente para celebrar. "A gente estava querendo, esperando isso há muito tempo. E agora chegou nossa vez. No ano que vem nós vamos estar na Avenida tirando a maior onda. Quero ficar lá. A gente não quer nem subir, a gente quer ficar no lugarzinho que sempre foi nosso", afirmou.Já Nita, presidente de ala e uma das compositoras do samba enredo, mira o Grupo Especial. "Estou achando ótimo, lindo, uma maravilha. Estava com o grito na garganta há muitos anos. Agora nós vamos para a Marquês de Sapucaí e vamos para o Grupo Especial, hein", projetou.Emocionada, a componente de ala Flávia Victorino ainda não processou a vitória. "Não tem palavras. Sou Acadêmicos desde criança. Estou apaixonada. A nossa ala é a mais animada, todo fim de semana a gente se reúne para cantar, sempre foi assim", contou. Para Luana Lúcia, companheira de ala de Flávia, a comemoração não tem fim. "Nós ganhamos. Voltamos para a Série Ouro e não vamos mais sair de lá", afirmou.

Após a conquista do título, na noite desta terça-feira (24), os foliões lotaram a quadra da Acadêmicos de Santa Cruz para celebrar a vitória. Na manhã desta quarta-feira (25), diversas latinhas, fruto da comemoração, ainda estavam pelo chão da escola de samba.





Morador ilustre da região, Tio Neném exaltou a escola, mas alertou sobre a união entre a comunidade. "Eu sou Santa Cruz. Sou nascido e criado aqui e para mim foi uma maravilha. Eu não contava ser campeão, mas foi dez! Agora tem que trazer a comunidade toda para a escola. Não adianta a guerrinha de escolinha, bloquinho… tem que vir a galera toda fortalecer a escola. Nós somos os únicos aqui", enfatizou.Para o presidente de ala da Acadêmicos de Santa Cruz Jamil Alves, a agremiação não deveria ter saído da Série Ouro. "Era para ser na Marquês de Sapucaí, não na Intendente Magalhães. Depois de cinco anos roubados, sempre linda, elogiada pelos comentaristas, não tinha como não subir. A comunidade está unida, estamos todos unidos. Acho que, em 2027, vai fazer um grande Carnaval", afirmou.Aliviada com o título, Carla da Barreira falou sobre a garra da escola em reconquistar o lugar na Série Ouro. "A gente lavou a alma. Foram quatro anos amargando lá na Integrante Magalhães, mas a comunidade mostrou sua força. Mostramos que lá não é o nosso lugar e daqui para frente vamos começar a trabalhar, a partir de hoje, a partir de agora, para pisar forte na Sapucaí em 2027", garantiu.A Acadêmicos de Santa Cruz, no entanto, não foi a única a fazer a festa nesta terça-feira (24). A Sereno de Campo Grande, também da Zona Oeste, foi a grande campeã da Série Bronze . No próximo ano, a agremiação, que levou o enredo "Com o Olhar da Coruja, Enxergamos Além da Escuridão" para a Intendente Magalhães, desfilará na Série Prata e disputará uma vaga na Série Ouro para 2028.

*Colaborou: Carlos Elias