Lucas Milato é novo carnavalesco da Unidos da Tijuca - Divulgação

Lucas Milato é novo carnavalesco da Unidos da TijucaDivulgação

Publicado 26/02/2026 08:00

Rio - A Unidos da Tijuca anunciou, na noite desta quarta-feira (25), a contratação do carnavalesco Lucas Milato. Formado em arquitetura e urbanismo, o artista, que conquistou um título e um vice-campeonato pela Unidos de Padre Miguel, está no mundo do samba desde 2010, tendo construído sua carreira atuando como assistente de carnaval, desenhista e projetista em importantes agremiações.

Lucas estreou como carnavalesco em 2018, quando conquistou o título da Série Prata com a Unidos da Ponte, na Intendente Magalhães. Em 2020, realizou seu primeiro desfile na Marquês de Sapucaí, também pela agremiação de São João de Meriti.

Em 2024, entrou para a história da Unidos de Padre Miguel ao conduzir a escola ao título da Série Ouro, com o enredo “O Redentor do Sertão”, garantindo o tão sonhado retorno da agremiação ao Grupo Especial após mais de cinco décadas.

Já em 2025, viveu sua estreia no Grupo Especial, ampliando sua experiência na elite do carnaval carioca. Em 2026, Lucas assinou pelo terceiro ano o desfile do Boi Vermelho, com o enredo: “Kunhã-Eté: O sopro sagrado da Jurema”, conquistando o terceiro lugar da Série Ouro.



“É de uma felicidade indescritível assumir o carnaval da Unidos da Tijuca. Eu chego com muita vontade de fazer e entregar o melhor por essa escola tão amada que me deu, sem sombra de dúvidas, a oportunidade da minha vida. Além disso, é meu dever trazer muita felicidade aos tijucanos, que vibram pela escola e eu tenho certeza de que vibrarão comigo também. Entregarei sempre o meu melhor. Estamos juntos de agora em diante”, celebrou o carnavalesco.

A Unidos da Tijuca informou, ainda, que anunciará em breve o nome dos demais profissionais que completarão o time da temporada 2027.