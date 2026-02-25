Paraíso do Tuiuti anunciou saída do carnavalesco Jack Vasconcelos Reprodução/Instagram
Carnavalesco Jack Vasconcelos deixa a Paraíso do Tuiuti
Profissional saiu da escola para assumir o mesmo cargo na Mocidade Independente
Unidos de Padre Miguel anuncia saída do primeiro casal de mestre-sala e porta-bandeira
Cris Caldas e Marcinho Siqueira defenderam a escola no desfile da Série Ouro neste Carnaval
Integrantes da Acadêmicos de Santa Cruz festejam retorno à Série Ouro um dia após título
Apaixonados pela agremiação repercutiram a volta à Sapucaí e falaram sobre o orgulho de carregar as cores da escola
Laryssa Victória vai ocupar lugar de Marcella Alves no Salgueiro
Porta-bandeira 'traz a maturidade de quem já venceu', exaltou diretoria em nota oficial
Fabrício Pires e Giovanna Justo não seguem na União de Maricá para 2027
Diretoria divulgou despedida nas redes sociais e exaltou dupla
Diretor de Carnaval Wilsinho Alves deixa a União de Maricá
'Fica a gratidão por toda a dedicação e parceria nessa caminhada', informou a escola
