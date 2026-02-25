Paraíso do Tuiuti anunciou saída do carnavalesco Jack Vasconcelos - Reprodução/Instagram

Publicado 25/02/2026 18:17 | Atualizado 25/02/2026 19:02

Rio - O Paraíso do Tuiuti comunicou nesta quarta-feira (25) a saída do carnavalesco Jack Vasconcelos. O profissional estava na escola de samba desde 2024 e conquistou o 9º Lugar no Carnaval deste ano com o enredo "Lonã Ifá Lucumí".

"O Paraíso do Tuiuti agradece, com imenso respeito e gratidão, ao carnavalesco Jack Vasconcelos pelos carnavais construídos com talento, sensibilidade e compromisso com a nossa história. Foram desfiles marcados por criatividade, identidade e emoção", informou a agremiação.

Após o desligamento, Jack Vasconcelos foi anunciado como novo carnavalesco da Mocidade Independente de Padre Miguel. Ele chega à escola para substituir Renato Lage. "Com grande destaque pelos seus últimos enredos contados na avenida, Jack retorna para a Vila Vintém para embarcar nessa nova fase para 2027. a torcida Independente está ansiosa pela história que contaremos na avenida com seu olhar mais do que especial!"



