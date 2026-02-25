Leandro Vieira renovou contrato e segue na Imperatriz LeopoldinenseNelson Manfacini/ Divulgação
Leandro Vieira segue na Imperatriz Leopoldinense para Carnaval 2027
Carnavalesco se reuniu com a diretoria da escola e vai para seu quinto desfile consecutivo na Rainha de Ramos
Carnavalesco Jack Vasconcelos deixa a Paraíso do Tuiuti
Profissional saiu da escola para assumir o mesmo cargo na Mocidade Independente
Unidos de Padre Miguel anuncia saída do primeiro casal de mestre-sala e porta-bandeira
Cris Caldas e Marcinho Siqueira defenderam a escola no desfile da Série Ouro neste Carnaval
Integrantes da Acadêmicos de Santa Cruz festejam retorno à Série Ouro um dia após título
Apaixonados pela agremiação repercutiram a volta à Sapucaí e falaram sobre o orgulho de carregar as cores da escola
Laryssa Victória vai ocupar lugar de Marcella Alves no Salgueiro
Porta-bandeira 'traz a maturidade de quem já venceu', exaltou diretoria em nota oficial
Fabrício Pires e Giovanna Justo não seguem na União de Maricá para 2027
Diretoria divulgou despedida nas redes sociais e exaltou dupla
