Leandro Vieira renovou contrato e segue na Imperatriz LeopoldinenseNelson Manfacini/ Divulgação

Publicado 25/02/2026 19:47

Rio - A Imperatriz Leopoldinense comunicou nesta quarta-feira (25) a renovação do carnavalesco Leandro Vieira. Indo para o quinto desfile consecutivo na agremiação, o profissional conquistou o 5º lugar do Grupo Especial com enredo em homenagem a Ney Matogrosso em 2026.

"Seguir com o Leandro é a certeza de que a Imperatriz virá ainda mais forte para 2027. O trabalho aqui é sério, sempre pensado no espetáculo e na força da nossa comunidade, que entrega o seu melhor a cada ano. À Nação Leopoldinense, fica aqui o meu recado: continuamos no caminho certo. Aguardem uma GRESIL muito competitiva, na busca por mais um título de nossa história", afirmou a presidente Catia Drumond.

O carnavalesco também celebrou a renovação com a Imperatriz e mandou um recado para a comunidade do Complexo do Alemão e toda Zona da Leopoldina. "É motivo de alegria seguir, por mais um ano, trabalhando junto de uma turma disposta a fazer dar certo e, principalmente, realizar para que sua comunidade se mantenha feliz. Bora seguir junto, derramando beleza na avenida por mais um ano, GRESIL!"

Neste Carnaval, Leandro Vieira também foi carnavalesco da União de Maricá, escola que venceu a Série Ouro e estará no Grupo Especial no ano que vem. Com isso, o profissional irá desenvolver apenas o desfile da Imperatriz Leopoldinense em 2027.