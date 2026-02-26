Julinho e Rute posam com o pavilhão da União de Maricá - Ney Junior / Divulgação

Julinho e Rute posam com o pavilhão da União de MaricáNey Junior / Divulgação

Publicado 26/02/2026 08:15 | Atualizado 26/02/2026 08:17

Rio - A União de Maricá deu mais um passo importante na montagem da equipe para o Carnaval 2027. A escola anunciou, nesta quarta-feira (25), a contratação do casal de mestre-sala e porta-bandeira Julinho Nascimento e Rute Alves, atuais campeões do Grupo Especial com a Unidos do Viradouro. A dupla, que substitui Fabrício Pires e Giovanna Justo, foi recepcionada no barracão da agremiação, em São Cristóvão, onde posou para fotos e recebeu o kit oficial da escola.

fotogaleria

Dançando juntos desde 2008, quando defenderam a Vila Isabel, Julinho e Rute construíram uma das parcerias mais duradouras do segmento. Ao longo da trajetória, passaram ainda pela Unidos da Tijuca e pela própria Unidos do Viradouro, acumulando três títulos do Grupo Especial e um da Série Ouro.



Julinho iniciou sua carreira na Tradição, no início dos anos 1990, e consolidou uma trajetória marcada por técnica, elegância e regularidade.



“É uma alegria enorme iniciar esse novo ciclo na União de Maricá. A gente chega com muita vontade de trabalhar, de construir uma história bonita e de honrar esse pavilhão com a mesma dedicação que sempre pautou a nossa trajetória. O desafio nos motiva e estamos prontos para dar o nosso melhor”, afirmou o mestre-sala. Dançando juntos desde 2008, quando defenderam a Vila Isabel, Julinho e Rute construíram uma das parcerias mais duradouras do segmento. Ao longo da trajetória, passaram ainda pela Unidos da Tijuca e pela própria Unidos do Viradouro, acumulando três títulos do Grupo Especial e um da Série Ouro.Julinho iniciou sua carreira na Tradição, no início dos anos 1990, e consolidou uma trajetória marcada por técnica, elegância e regularidade.“É uma alegria enorme iniciar esse novo ciclo na União de Maricá. A gente chega com muita vontade de trabalhar, de construir uma história bonita e de honrar esse pavilhão com a mesma dedicação que sempre pautou a nossa trajetória. O desafio nos motiva e estamos prontos para dar o nosso melhor”, afirmou o mestre-sala.



Rute chega à União de Maricá trazendo no currículo cinco títulos na elite do Carnaval. Revelada pela São Clemente, ela também defendeu os pavilhões da Portela e da Porto da Pedra, além de ter construído, ao lado de Julinho, passagens marcantes por Vila Isabel, Unidos da Tijuca e Viradouro.



“Estou muito feliz com essa oportunidade. A União de Maricá nos recebeu de braços abertos, acreditamos no projeto e isso faz toda a diferença. Vamos trabalhar com muito amor, respeito e comprometimento para representar essa comunidade da melhor forma possível na estreia no Grupo Especial”, declarou a porta-bandeira.



Com a chegada do novo casal, a Maricá soma quatro nomes confirmados na equipe para 2027. A escola já havia anunciado as renovações do intérprete Zé Paulo Sierra e do coreógrafo Patrick Carvalho.

