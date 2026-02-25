Patrick Carvalho, coreógrafo segue à frente da comissão de frente da escola para o Carnaval 2027Foto: Renata Xavier
Reconhecido como um dos principais nomes do segmento no Carnaval, Patrick também esteve à frente da comissão de frente da Imperatriz Leopoldinense nos últimos dois anos, conciliando trabalhos de destaque na Sapucaí. Agora, ele é o segundo nome confirmado pela União de Maricá para o próximo desfile, que marcará a estreia da escola na elite do Carnaval carioca. Ontem (23), foi divulgada a renovação do intérprete Zé Paulo Sierra.
Para o coreógrafo, a continuidade do trabalho é fruto da confiança construída ao longo dos últimos carnavais.
“O projeto da União de Maricá é muito sólido, com uma ótima estrutura oferecida e muita seriedade em que tudo é conduzido. Fico muito feliz em dar continuidade a esse trabalho. Construímos uma história bonita até aqui e acredito que temos ainda mais a mostrar no Grupo Especial”, destacou Patrick.
Em 2026, a União de Maricá venceu a Série Ouro com o enredo “Berenguendéns e Balangandãs” e se prepara para desfilar pela primeira vez na elite das escolas de samba.
