Patrick Carvalho, coreógrafo segue à frente da comissão de frente da escola para o Carnaval 2027Foto: Renata Xavier

Publicado 25/02/2026 09:12 | Atualizado 25/02/2026 09:13

Maricá - A União de Maricá segue estruturando seu time para a estreia no Grupo Especial e confirmou a permanência do coreógrafo Patrick Carvalho para o Carnaval 2027, na noite desta terça-feira (24).

Campeão da Série Ouro, o artista integra o projeto da escola desde a chegada à Marquês de Sapucaí e, nas três comissões de frente que assinou pela agremiação, conquistou apenas notas 10.



Reconhecido como um dos principais nomes do segmento no Carnaval, Patrick também esteve à frente da comissão de frente da Imperatriz Leopoldinense nos últimos dois anos, conciliando trabalhos de destaque na Sapucaí. Agora, ele é o segundo nome confirmado pela União de Maricá para o próximo desfile, que marcará a estreia da escola na elite do Carnaval carioca. Ontem (23), foi divulgada a renovação do intérprete Zé Paulo Sierra.



Para o coreógrafo, a continuidade do trabalho é fruto da confiança construída ao longo dos últimos carnavais.



“O projeto da União de Maricá é muito sólido, com uma ótima estrutura oferecida e muita seriedade em que tudo é conduzido. Fico muito feliz em dar continuidade a esse trabalho. Construímos uma história bonita até aqui e acredito que temos ainda mais a mostrar no Grupo Especial”, destacou Patrick.



Em 2026, a União de Maricá venceu a Série Ouro com o enredo “Berenguendéns e Balangandãs” e se prepara para desfilar pela primeira vez na elite das escolas de samba.