Qualificação profissional em cursos gratuitos para a população de MaricáFoto: Arquivo MAIS
- Auxiliar de Construção Civil (2ª a 6ª)
- Armador de Ferragens (2ª a 6ª)
- Almoxarife (2ª a 6ª)
- Carpinteiro de Obras (2ª a 6ª)
Agora você pode ler esta notícia off-line
Qualificação profissional em cursos gratuitos para a população de MaricáFoto: Arquivo MAIS
Maricá segue com inscrições abertas para cursos de qualificação gratuita em parceria com Firjan SENAI
Município disponibiliza vagas para armador de ferragens, auxiliar de construção civil, almoxarife e carpinteiro de obras
Prefeitura de Maricá abre credenciamento para advogados no programa Advoga Social
Profissionais interessados podem se habilitar a partir desta segunda-feira, dia 23 de fevereiro, o objetivo é de ampliar o acesso à Justiça, com atendimento jurídico gratuito e qualificado para a população
Maricá oferece oficina de escultura em madeira com o artista Carlos Calsavara
Escultor com mais de 30 anos de atuação visitou equipamentos culturais da cidade
União de Maricá celebra título da Série Ouro com desfile em Itaipuaçu
A população pode ir de Vermelhinho; transporte gratuito que estará reforçado para a festa com toda a segurança
União de Maricá faz história, conquista a Série Ouro e garante vaga na elite do carnaval
Com apenas uma década de trajetória, escola confirma ascensão meteórica, celebra título em 2026 e já projeta investimento recorde para a estreia no Grupo Especial em 2027
Prefeitura de Maricá distribui 63 mil pulseiras de identificação para crianças e adolescentes no Carnaval 2026
Estratégia de proteção social fortaleceu segurança de famílias em meio à circulação de foliões
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.