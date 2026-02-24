Qualificação profissional em cursos gratuitos para a população de Maricá - Foto: Arquivo MAIS

Publicado 24/02/2026 08:07

Maricá - A Prefeitura de Maricá, em parceria com a Firjan SENAI, segue com vagas abertas para cursos gratuitos de qualificação profissional na cidade. Ao todo, são 800 vagas para o desenvolvimento da mão de obra local e preparação da população para atuar em empreendimentos, como o complexo turístico Maraey e o Plaza Maricá Shopping.

As aulas terão início no dia 3 de março, no Polo Qualifica Maricá de Itaipuaçu, e são destinadas a pessoas com 18 anos ou mais que tenham concluído, no mínimo, o 5º ano do ensino fundamental. Um dia antes, no dia 2 de março, será realizado um evento de abertura para recepcionar os novos alunos no local.

Para se matricular, o candidato deve preencher o formulário disponível no link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSedRfXUDoTWTrrKQKRu5QdKS7VMiFR9BBiiWyIAJp8XXW3QDw/viewform . Após o registro, o interessado precisa comparecer ao Polo de Itaipuaçu, localizado na Av. Carlos Marighella, 160, de segunda a sexta-feira, das 9h às 20h. É necessário apresentar RG, CPF, comprovante de escolaridade, comprovante de residência e duas fotos 3x4.

Cursos disponíveis:

Tarde (13h às 17h)

- Auxiliar de Construção Civil (2ª a 6ª)

- ⁠Armador de Ferragens (2ª a 6ª)

Noite (18h às 22h)

- Almoxarife (2ª a 6ª)

- ⁠Carpinteiro de Obras (2ª a 6ª)