União de Maricá, campeã da Série Ouro 2026 desfila em Itaipuaçu neste domingo às 18h, um desfile comemorativo na orla de Itaipuaçu - Foto: Bernardo Gomes

Publicado 21/02/2026 14:43 | Atualizado 21/02/2026 14:44

Maricá - A União de Maricá, campeã da Série Ouro 2026, realiza neste domingo (22), às 18h, um desfile comemorativo na orla de Itaipuaçu, no Circuito Claudinho Guimarães, para celebrar o título e o acesso ao Grupo Especial em 2027.

A festa, que conta com apoio da Prefeitura de Maricá, terá componentes e ritmistas fantasiados com adereços utilizados na Sapucaí.



A concentração começa às 17h. O desfile ocorre entre a Rua Paraná (concentração) e a Rua Rio de Janeiro (dispersão), na Avenida Benvindo Taques Horta, na orla de Itaipuaçu. Todos os componentes e ritmistas estarão com as fantasias completas que conquistaram as quatro notas 10 dos jurados para a apresentação, dessa vez com a Pedra do Elefante ao fundo.



Como chegar

Para facilitar o deslocamento do público e contribuir com a organização do trânsito, a recomendação é priorizar o transporte público gratuito da Empresa Pública de Transportes (EPT), os Vermelhinhos. O uso dos ônibus reduz a circulação de carros na região, melhora a fluidez viária e amplia o acesso de moradores e visitantes ao circuito. Vale destacar que o esquema de segurança em toda a cidade, inclusive nos coletivos está reforçado.



Saindo da Rodoviária do Centro de Maricá, o público pode utilizar as linhas E30A (Centro × Recanto, via Avenida) e E30 (Centro × Recanto, via Flamengo). Para quem parte de Inoã, a opção é a E21 (Inoã × Recanto, via Itaocaia). Já em Itaipuaçu, estão disponíveis as linhas E32A (Recanto × R128, via Rua 34) e E33 (Terminal × Recanto, via Morada das Águias).







