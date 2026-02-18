A Prefeitura de Maricá ressalta o desempenho da União de Maricá no desfile no Sambódromo e reforça a aposta de que a escola tem todas as condições de conquistar o título da Série Ouro do Carnaval do Rio de Janeiro - Foto: Bernardo Gomes

A Prefeitura de Maricá ressalta o desempenho da União de Maricá no desfile no Sambódromo e reforça a aposta de que a escola tem todas as condições de conquistar o título da Série Ouro do Carnaval do Rio de JaneiroFoto: Bernardo Gomes

Publicado 18/02/2026 11:50 | Atualizado 18/02/2026 11:51

Maricá - O enredo exaltando a força da mulher preta e a sua centralidade na cultura brasileira mostrou conjunto coeso, alegorias de grande impacto, fantasias bem acabadas e evolução segura. O acidente envolvendo o último carro alegórico - já na dispersão, fora da Avenida - não impacta as chances de vitória, significando 0,2 pontos no quesito.

“A União de Maricá mostrou garra, organização, potência artística e identidade. A cidade se viu representada em alto estilo na avenida”, disse o prefeito Washington Quaquá.

Para a Prefeitura, a consolidação da União de Maricá como protagonista da Série Ouro reflete o investimento contínuo do município na cultura e na economia criativa. O carnaval mobiliza trabalhadores do barracão, costureiras, escultores, aderecistas, músicos e profissionais de diversas áreas, gerando emprego, renda e pertencimento.

Os três membros da escola envolvidos no acidente receberam os cuidados necessários e seguem monitorados pelas equipes de saúde do município.