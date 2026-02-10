Emboço social no bairro de Jacaroá - Foto: Julios Costa

Emboço social no bairro de Jacaroá

Publicado 10/02/2026 18:55

Maricá - A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Políticas de Desenvolvimento Regional e Articulação com o Conleste (SEDRACON), promoveu nesta terça-feira (10) a primeira ação do Programa Emboço Social, contemplando uma residência no bairro Jacaroá. A iniciativa busca melhorar as condições habitacionais de famílias em situação de vulnerabilidade socioeconômica no município, realizando o emboço externo das residências, ação que protege as paredes contra umidade e mofo.

O programa contribui para a salubridade dos imóveis e impacta diretamente a qualidade de vida das famílias atendidas. É importante lembrar que a ação não engloba reformas estruturais ou intervenções internas.

De acordo com a secretária de Desenvolvimento Regional e Articulação com o Conleste, Priscilla Canedo, o Emboço Social alia impacto social, sustentabilidade e eficiência na gestão pública.

“O Emboço Social é um programa realizado a partir da parceria entre o Conleste e a Prefeitura de Maricá. Essa é uma iniciativa que transforma realidades ao levar emboço externo para as casas, protegendo da umidade e do mofo e melhorando as condições das moradias. Um ponto importante é que o programa não gera custos para o município: a cidade entra com a mão de obra e a argamassa é doada por meio da parceria com o Conleste”, destacou.

Antes do início das atividades em campo, os profissionais envolvidos no Emboço Social participaram de um treinamento técnico junto a equipes da autarquia Serviços de Obras de Maricá (Somar), com o intuito de capacitar os profissionais para a correta aplicação do material utilizado nas ações.

Seleção das residências

As primeiras casas contempladas foram selecionadas a partir de bancos de dados oficiais da Prefeitura, especialmente da Secretaria de Habitação, priorizando imóveis que não foram atendidos pelo programa Minha Casa Mais Bonita. A escolha considera critérios técnicos e sociais, para que o benefício chegue às famílias que mais necessitam.

O Programa Emboço Social é destinado a famílias com renda mensal de até dois salários mínimos, inscritas ou identificadas em bases oficiais do município, como o Cadastro Único (CadÚnico). As residências devem ser exclusivamente residenciais, possuir apenas um pavimento, ter até aproximadamente 50 m², estar com a parte externa sem acabamento e não estar localizadas em áreas de risco, preservação ambiental ou com restrições legais.

Gestão e acompanhamento

A coordenação do programa é de responsabilidade da SEDRACON, que atua de forma integrada com uma comissão de acompanhamento composta por diversas pastas e órgãos municipais, entre eles as secretarias de Assistência Social e Cidadania, Habitação, Governo, Administração, Urbanismo, Comunicação, Juventude, além do Gabinete do Prefeito, Somar e o Instituto de Ciência, Tecnologia e Inovação de Maricá (ICTIM).

Criado por meio do Decreto nº 313/2026, publicado em janeiro deste ano, o Programa Emboço Social está alinhado aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Agenda 2030, especialmente no combate à pobreza, na redução das desigualdades e na promoção de cidades mais sustentáveis e inclusivas.