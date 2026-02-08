Energia solar promete economia de dinheiro público em Maricá - Foto: Divulgação

Energia solar promete economia de dinheiro público em MaricáFoto: Divulgação

Publicado 08/02/2026 13:15

Maricá - Maricá deu mais um passo rumo à sustentabilidade e à independência energética. A Companhia de Desenvolvimento de Maricá (Codemar) instalou um Núcleo Estratégico de Governança Energética para enfrentar os problemas de falta de energia que vêm afetando o município nos últimos anos.

A criação do núcleo e a implantação das usinas solares foram um pedido do prefeito Washington Quaquá, que determinou à Codemar a busca por soluções para garantir energia estável e reduzir gastos públicos com eletricidade.



A iniciativa é coordenada pelo engenheiro Davi Gabriel Cohen e tem como foco encontrar soluções para garantir o fornecimento de energia aos serviços públicos e reduzir a dependência de fontes não renováveis.



Entre as primeiras ações está a construção de duas usinas solares de grande porte. Uma será instalada no Aeroporto de Maricá e a outra no Parque Tecnológico. Cada unidade terá 7.920 painéis solares espalhados por uma área de cerca de 40 mil metros quadrados — o equivalente a cinco campos de futebol. Juntas, as usinas devem produzir cerca de 5,35 gigawatts-hora (GWh) de energia por mês.



O projeto faz parte da estratégia de transformar Maricá em uma cidade mais sustentável e preparada para o crescimento. Segundo Davi Cohen, o município registrou forte aumento populacional nos últimos cinco anos, enquanto o consumo de energia cresceu mais de 150% no mesmo período.



“Estamos viabilizando a implantação de usinas fotovoltaicas de grande capacidade para, no curto prazo, garantir energia aos principais serviços públicos e, no médio prazo, alcançar a independência energética de forma sustentável”, explicou o coordenador.



O presidente da Codemar, Celso Pansera, afirmou que o município também seguirá cobrando melhorias da concessionária responsável pelo fornecimento de energia. “Vamos pressionar a Enel para que cumpra sua responsabilidade e ofereça energia com qualidade e em quantidade adequada”, disse.



A expectativa é que o investimento nas usinas comece a gerar retorno financeiro a partir do oitavo ano de funcionamento. A vida útil dos equipamentos é superior a 25 anos, o que deve resultar em economia de recursos públicos ao longo do tempo.



Com a implantação das usinas fotovoltaicas, a prefeitura aposta em um futuro com energia mais estável, limpa e confiável para a população de Maricá, dentro do projeto de tornar a cidade cada vez mais sustentável e preparada para o futuro.