Último ensaio acontece na Orla de Itaipuaçu nesta sexta-feira (06) - Foto: Leandro Andrade

Publicado 05/02/2026 14:24

Maricá - A União de Maricá realiza nesta sexta-feira (6), a partir das 20h, o seu último ensaio de rua para o Carnaval 2026. A apresentação acontece na Orla de Itaipuaçu e marca mais um passo importante de preparação da escola rumo ao desfile na Marquês de Sapucaí, pela Série Ouro.

O ensaio será realizado no Circuito Claudinho Guimarães, com concentração na altura da Rua Paraná e percurso até a esquina com a Rua Rio de Janeiro, acompanhando a extensão da orla. Após o sucesso da última semana, a escola optou por fechar a temporada justamente na região.

A União de Maricá será a sexta agremiação a desfilar no dia 14 de fevereiro, na Marquês de Sapucaí, com o enredo “Berenguendéns e Balangandãs”, do carnavalesco Leandro Vieira.