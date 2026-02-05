Último ensaio acontece na Orla de Itaipuaçu nesta sexta-feira (06)Foto: Leandro Andrade
União de Maricá realiza último ensaio de rua nesta sexta-feira (6), em Itaipuaçu
Apresentação acontece na orla e marca o encerramento de preparação da escola para o Carnaval
Maricá lidera investimentos em segurança no RJ e encerra 2025 sem latrocínios e roubo de cargas
Aporte no Programa Estadual de Integração na Segurança (PROEIS) amplia efetivo policial e reforça patrulhamento ostensivo
Policiais Civis da 82ª DP de Maricá prendem Policial Militar por estupro, roubo e extorsão
Foram apreendidos armas, cadernos de anotações detalhando prática de agiotagem, munições, coletes a prova de balas, facas e dois aparelhos de tv "confiscados" das vítimas
Política pública de Maricá promove envelhecimento ativo e geração de renda
Alunas da Casa da Terceira Idade se formam em curso de corte e costura, ampliando habilidades, autoestima e convivência social
Maricá é finalista de prêmio internacional do setor imobiliário, na França
Complexo MARAEY vai gerar milhares de empregos, impulsionar o desenvolvimento econômico do município e promover inclusão social
União de Maricá apresenta fantasia da ala de baianas para o Carnaval 2026
Criação assinada por Leandro Vieira exalta a mulher preta, a ancestralidade e a joia como símbolo de resistência no enredo ‘Berenguendéns e Balagandãs’
