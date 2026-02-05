Momento da prisão do Policial Militar acusado de estupro, agiotagem e rouboFoto: Reprodução TVM Brasil
01 Pistola 9mm municiada;
02 aparelhos de televisão pertencentes às vítimas;
02 cadernos de anotações detalhando a prática de agiotagem;
Policiais Civis da 82ª DP de Maricá prendem Policial Militar por estupro, roubo e extorsão
Foram apreendidos armas, cadernos de anotações detalhando prática de agiotagem, munições, coletes a prova de balas, facas e dois aparelhos de tv "confiscados" das vítimas
