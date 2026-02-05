Momento da prisão do Policial Militar acusado de estupro, agiotagem e roubo - Foto: Reprodução TVM Brasil

Publicado 05/02/2026 10:45 | Atualizado 05/02/2026 10:54

Maricá - Policiais Civis da 82ª DP (Centro de Maricá) prenderam um Policial Militar na tarde desta quarta-feira (04), a prisão aconteceu nas dependências do 22º BPM (do bairro de Bonsucesso, na capital). A ação do agentes da 82ª DP foi conjunta com a corregedoria da PMERJ.

Segundo informações, o mandado de prisão contra o Policial, morador de Maricá, foi por prática de crimes bárbaros como estupro majorado, agiotagem, roubo e extorsão armada, investigação conduzida pela 82ª DP.

A vítima que ajudou nas investigações: uma mulher viveu um cenário de terror no mês passado (janeiro deste ano). Sob o pretexto de cobrar uma dívida de agiotagem de apenas R$ 800,00, que virou R$ 7.000,00, o PM e seu comparsa então invadiram a casa da vítima, armados.

Já dentro da residência roubaram aparelhos eletrônicos e em seguida sequestram a mulher, a obrigaram a ingerir bebidas álcoolicas e na madrugada de 04 de janeiro o Policial Militar Lucas de Sousa Mathias, utilizando ameaça de arma de fogo e força física a levou para um matagal no bairro do Limão e a estuprou.

A vítima ainda relatou que ele disse que estava fazendo isso para catigá-la, ela ainda ficou com várias lesões em seu corpo, confirmadas por laudo pericial.

Ao mesmo tempo que o PM Lucas estava sendo preso, no Batalhão de Bonsucesso, outra equipe da 82ª DP estava cumprindo um mandado de busca e apreensão na casa do comparsa do PM Lucas.

O comparsa: Dayvid Nonato Santana, não estava em sua residência na Rua Orlando Silva, no bairro do Caxito, porém, já é considerado foragido da Justiça, foram encontradas no imóvel um verdadeiro arsenal, foi apreendido:

01 Espingarda calibre 12 e farta munição;

01 Pistola 9mm municiada;

02 aparelhos de televisão pertencentes às vítimas;

02 cadernos de anotações detalhando a prática de agiotagem;

Equipamento tático: balaclava, colete à prova de balas, placas balísticas e facas táticas e 1 tucano.

Todo material foi apreendido e levado a 82ª DP.

O Delegado Titular da 82ª DP disse a O DIA que: “A segregação é imprescindível para a ordem pública e que o investigado possui um host de violência que inclui ameaças com armas de fogo e investigação por envolvimento a a milícia armada na cidade de Araruama.

A Policial Civil pede qualquer informação sobre o paradeiro de Dayvid Novato Santana através do Disque Denúncia ou diretamente a unidade policial. O sigilo é garantido.