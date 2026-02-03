Orla de Itaipuaçu recebe abastecimento de agua e intervenções da Águas do Rio - Foto: Divulgação

Orla de Itaipuaçu recebe abastecimento de agua e intervenções da Águas do RioFoto: Divulgação

Publicado 03/02/2026 10:22

Maricá - Cartão-postal de Maricá e destino frequente de turistas durante todo o ano, a Orla de Itaipuaçu está prestes a ganhar um importante reforço em sua infraestrutura urbana. A Águas do Rio, uma empresa do grupo Aegea, está finalizando a implantação do novo sistema de distribuição de água ao longo da orla, que possui 10 quilômetros de extensão, aproximadamente, e vai beneficiar cerca de duas mil pessoas, entre moradores e comerciantes da região.

A iniciativa representa um avanço significativo para uma área com histórico de desabastecimento e que desempenha um papel estratégico no desenvolvimento turístico e econômico da cidade. Com o novo sistema, a expectativa é proporcionar mais bem-estar, segurança e qualidade de vida para as pessoas, além de melhorar a experiência de quem procura a região para lazer, prática esportiva ou descanso à beira-mar.

A obra, iniciada em novembro de 2025, integra um amplo pacote de investimentos realizados pela concessionária em Maricá desde o início do ano passado. Ao todo, mais de 100 quilômetros de novas redes de abastecimento estão sendo implantados no município, beneficiando cerca de 30 mil pessoas e promovendo melhorias estruturais essenciais para acompanhar o crescimento urbano e turístico da cidade.

Segundo o diretor-executivo da Águas do Rio, Diogo Freitas, a modernização do sistema de abastecimento representa um divisor de águas para a região.

“Estamos trabalhando de forma contínua para elevar a qualidade de vida da população e apoiando a cidade de Maricá em seu desenvolvimento socioeconômico. Levar um serviço essencial como a água tratada para uma área turística fortalece o comércio local, valoriza os imóveis e cria um ambiente mais atrativo para novos investimentos, acompanhando o crescimento sustentável do município”, destaca o diretor.

Além da conclusão do sistema de distribuição de água da Orla de Itaipuaçu, outra obra aguardada pelos moradores de Maricá deve ter início em breve: a implantação de mais de 10 quilômetros de adutora — tubulação de grande diâmetro — que levará água até São José do Imbassaí. Com a chegada da rede, os imóveis do bairro e do entorno estarão aptos a receber os ramais e hidrômetros, viabilizando o abastecimento regular.

Nos últimos meses, diversas localidades de Maricá já foram contempladas com novas redes de abastecimento, como Jardim Atlântico Central, Morada das Águias, Santa Paula, Spar, Guaratiba, comunidade Risca-Faca, Mumbuca, Recanto de Itaipuaçu e Marquês de Maricá. Gradativamente, os moradores dessas regiões estão vivenciando uma nova realidade: água tratada chegando diretamente às torneiras e transformando vidas.