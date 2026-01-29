Elemento preso já na unidade policial - Foto: Jornal O DIA

Elemento preso já na unidade policialFoto: Jornal O DIA

Publicado 29/01/2026 09:42 | Atualizado 29/01/2026 09:43

Maricá - Policiais Militares do Patrulhamento Tático Móvel (PATAMO) da 6ª Cia do 12º BPM, prenderam no início da madrugada desta quinta-feira (29), um criminoso que estava com um mandado de prisão em aberto por tráfico de drogas, o caso aconteceu em Itaocaia Valley, em Itaipuaçu.

Segundo informações, durante a intensificação do patrulhamento na região, os agentes observaram uma dupla suspeita e realizaram a abordagem, quando foi feita uma breve checagem dos dados dos homens, foi constatado que um deles possuía um mandado de prisão pendente por prática de Tráfico de drogas.



Ele foi preso, e conduzido a 82ª DP, no Centro de Maricá.