Elemento preso já na unidade policialFoto: Jornal O DIA

Mais artigos de Fabiano Medina
Fabiano Medina
Maricá - Policiais Militares do Patrulhamento Tático Móvel (PATAMO) da 6ª Cia do 12º BPM, prenderam no início da madrugada desta quinta-feira (29), um criminoso que estava com um mandado de prisão em aberto por tráfico de drogas, o caso aconteceu em Itaocaia Valley, em Itaipuaçu.
Segundo informações, durante a intensificação do patrulhamento na região, os agentes observaram uma dupla suspeita e realizaram a abordagem, quando foi feita uma breve checagem dos dados dos homens, foi constatado que um deles possuía um mandado de prisão pendente por prática de Tráfico de drogas.

Ele foi preso, e conduzido a 82ª DP, no Centro de Maricá.