Novo Batalhão de Polícia Militar esta confirmado e começa a ser construído em MaricáFoto: Divulgação
Prefeitura de Maricá e Governo do Estado anunciam criação de batalhão da Polícia Militar no município
Nova unidade será construída na Cidade da Segurança, no Parque Nanci, e vai atender exclusivamente os moradores da cidade
Prefeitura de Maricá firma parceria com Universidade Estácio de Sá para implantação de novo campus no município
Unidade vai ampliar o acesso ao ensino superior com bolsas integrais e parciais para Mestrado em Educação
Maricá realiza entrega de novos cartões Mumbuca para beneficiários recadastrados
Retirada acontece na quadra do Centro de Artes e Esportes Unificados (CEU), no bairro Mumbuca, e tem como foco pessoas que já receberam a visita das equipes da prefeitura
Maricá tem balanço positivo na FITUR 2026, na Espanha, com avanços estratégicos no turismo internacional
Participação na feira em Madri projeta município para o mundo, com destaque para a assinatura com a Universidade de Lausanne, da Suíça, visitas institucionais ao estande da cidade e articulações institucionais e empresariais
Ministério do Turismo está de portas abertas para Maricá’, diz ministro na maior feira de turismo do mundo, em Madri
Declaração foi feita durante visita ao estande de Maricá na FITUR; município apresenta projetos e produtos locais a autoridades e investidores internacionais
Prefeitura de Maricá lança Advoga Social, programa inédito de assistência jurídica gratuita no Estado do Rio
O acesso à Justiça pública é ampliado para a população mais vulnerável e fortalece a advocacia local; o programa é em parceria com a OAB-RJ e a cerimônia contou com a presença da presidente, Ana Tereza Basílio,
