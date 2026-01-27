Novo Batalhão de Polícia Militar esta confirmado e começa a ser construído em Maricá - Foto: Divulgação

Publicado 27/01/2026 12:47 | Atualizado 27/01/2026 12:48

Maricá - A Prefeitura de Maricá participou, nesta segunda-feira (26), da cerimônia de assinatura do decreto de reestruturação operacional e administrativa da Secretaria de Estado de Polícia Militar. A medida cria oficialmente o 13º Batalhão de Polícia Militar (BPM), que será construído na Cidade da Segurança, no Parque Nanci, em parceria com o Governo do Estado do Rio de Janeiro.

“Depois de muita luta e diálogo, conquistamos algo que o nosso povo espera há décadas. Agradeço o governador por essa decisão, que melhora ainda mais o trabalho integrado entre a PM, a Guarda Municipal e a Prefeitura. Maricá cresceu, se desenvolveu e agora vai passar a ter uma estrutura de segurança própria e à altura de sua importância”, disse o prefeito de Maricá, Washington Quaquá.

“O novo batalhão vai cuidar exclusivamente de Maricá, um anseio de décadas. que vai virar realidade graças a um acordo estratégico. Até o 13º BPM começar a operar, seguiremos atuando de maneira integrada com o 12º BPM (Niterói)”, completou o secretário de Segurança Cidadã, Coronel Júlio Veras, que representou o município na solenidade, realizada no Palácio Guanabara.

A iniciativa busca reduzir a sobrecarga dos batalhões já existentes. Atualmente, o policiamento em Maricá é realizado pelo 12º BPM (Niterói), com apoio da Secretaria de Segurança Cidadã, por meio do Programa Estadual de Integração na Segurança (Proeis).

“Estamos criando um equipamento público fundamental para a segurança pública. Com união e entendimento, conseguimos concretizar esse sonho de anos para o município. Quem ganha é a população”, comentou o secretário de Estado da Polícia Militar, Coronel Marcelo Menezes.