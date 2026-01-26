Comitiva de Maricá na FITUR - Foto: Divulgação

Maricá - A participação de Maricá na FITUR 2026, uma das maiores feiras de turismo do mundo, realizada em Madri, na Espanha, foi marcada por resultados importantes e avanços para o futuro do município. Ao longo dos dias dedicados aos profissionais do setor, a cidade fortaleceu sua projeção internacional, firmou parcerias estratégicas e apresentou projetos estruturantes voltados à infraestrutura turística, à cultura e ao desenvolvimento econômico sustentável.

Durante a feira, o estande de Maricá recebeu a visita do ministro do Turismo, Gustavo Feliciano, e do presidente da Embratur, Marcelo Freixo. Ambos puderam ver de perto as iniciativas desenvolvidas pelo município para a promoção da cidade como destino turístico.

Entre os principais destaques da FITUR está a assinatura do termo relacionado ao Complexo Maraey, considerado um dos maiores projetos turísticos da América Latina. O empreendimento representa um marco para a geração de empregos, atração de investimentos e terá profissionais qualificados pela Universidade de Lausanne, da Suíça, após acordo também oficializado no evento.

O prefeito Washington Quaquá destacou o impacto direto das agendas cumpridas durante a feira. “Nossa participação na FITUR foi muito importante para Maricá. Firmamos a parceria com o Complexo Maraey, o maior projeto turístico da América Latina, e com a Universidade de Lausanne, além de avançarmos na atração de investimentos que vão gerar emprego e desenvolvimento para a cidade”, afirmou.

O presidente da MARÉ (Maricá, Arte, Roteiros e Experiências), Antonio Grassi, avaliou de forma positiva a presença da cidade na feira. “O balanço da participação de Maricá na FITUR é muito positivo. A feira fortalece nossa imagem internacional e amplia o alcance do calendário de eventos e dos projetos culturais e turísticos do município”, disse.

O secretário de Turismo de Maricá, José Alexandre, acredita que a participação em mais uma edição da feira amplia o diálogo maricaense no mercado internacional. “Estar novamente na FITUR é fundamental para consolidar Maricá como um destino turístico em crescimento, ampliando nosso diálogo com o mercado internacional e apresentando o potencial da cidade para novos investimentos”, destacou.

Parcerias entre Maricá e Cuba

No primeiro dia da FITUR, o prefeito Washington Quaquá se reuniu com o ministro do Turismo de Cuba, Juan Carlos García Granda, para a discussão de parcerias entre Maricá e Cuba, com o objetivo de fortalecer o turismo e a cultura. Entre os temas abordados, esteve a proposta de permitir que a Companhia Maricá Alimentos (AMAR) comercialize seus produtos nos hotéis cubanos, promovendo os produtos maricaenses em âmbito internacional.

O presidente da AMAR, Marlos Costa, destacou que a companhia vive um momento de crescimento e projeção. “A Companhia Maricá Alimentos está em fase de estruturação e ampliação da produção, ao mesmo tempo em que busca novos mercados. Esse movimento acontece em um momento em que o Brasil está em grande evidência no turismo internacional, o que abre oportunidades importantes para levar nossos produtos a outros países”, ressaltou.

Maricá como destino de investimentos

A agenda internacional de Maricá na FITUR também incluiu encontros institucionais com o embaixador do Brasil na Espanha, Luiz Alberto Figueiredo, em uma recepção realizada a convite do embaixador para o ministro do Turismo, Gustavo Feliciano. Dentro dessa programação, Maricá foi apresentada como destino estratégico para investimentos, cooperação internacional e desenvolvimento turístico sustentável.

A FITUR 2026 encerrou seus três primeiros dias com acesso exclusivo a profissionais do setor e, neste fim de semana, abre suas portas também ao público geral, recebendo viajantes interessados em destinos turísticos de todo o mundo. Com a participação de 161 países, sendo 111 com representação oficial, a feira amplia o alcance das ações promovidas por Maricá, que tem como objetivo se colocar como um destino em ascensão no cenário internacional do turismo.