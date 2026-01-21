Ladrão preso pela Polícia Militar - Foto: Jornal O DIA

Publicado 21/01/2026 12:09 | Atualizado 21/01/2026 12:09

Maricá - No fim da tarde desta terça-feira (21), policiais do PATAMO (Patrulhamento Tático Móvel) da 6ª Companhia do 12º, prenderam um homem suspeito de envolvimento em um roubo a estabelecimento comercial ocorrido na Avenida Roberto Silveira, nº 2300, Loja B, no bairro do Flamengo Região Central do Município.

A ação foi realizada após determinação do Comando da Companhia, que ordenou a intensificação do patrulhamento na região em razão do crime cometido contra o estabelecimento. Durante as diligências, a guarnição recebeu informações sobre a possível localização do autor.

Ao chegarem à Rua 21, no bairro de Araçatiba, também na Região Central, os policiais foram informados por populares de que o suspeito estaria tentando se esconder no final da via. O homem foi localizado, abordado, preso e conduzido à 82ª DP (Centro de Maricá).

Na delegacia, a vítima já se encontrava no local e realizou o reconhecimento formal do acusado, além de apresentar imagens do circuito interno de segurança do estabelecimento, que teriam registrado a ação criminosa. Segundo a vítima, o prejuízo causado pelo roubo foi de aproximadamente R$ 2.500,00.

Durante a abordagem, os policiais apreenderam R$ 680,00 em dinheiro e quatro pinos contendo pedras semelhantes a crack, material que também foi encaminhado para a unidade policial.

O caso foi registrado na 82ª DP, e o suspeito permaneceu à disposição da Justiça.