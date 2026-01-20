Maricá é uma das cidades mais rápidas do estado do RJ em abertura de empresas - Foto: Bernardo Gomes

Publicado 20/01/2026 11:16

Maricá - A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Gestão Tributária e Fiscal, informa que, pela primeira vez, o município ocupa a 4ª posição estadual no ranking de velocidade em abertura de empresas feito pelo Centro de Liderança Pública (CLP). A cidade subiu uma posição no estado do Rio de Janeiro em relação ao próprio desempenho da pesquisa anterior, além de ocupar o 15º lugar entre todas as cidades da Região Sudeste e o 118º lugar do Brasil entre mais de 5 mil municípios.

O reconhecimento pela lista da CLP chega pouco tempo depois da Junta Comercial ter registrado um aumento de 23% no número de empresas abertas na cidade, em comparação a 2024. Com desburocratização e mais agilidade na abertura de novos negócios, os indicadores mostram que o município se tornou mais atrativo para investimentos.

“Esse resultado é fruto de uma política pública voltada à desburocratização, à modernização da gestão tributária e, sobretudo, à economia de tempo e de recursos. A integração entre os órgãos envolvidos na abertura de empresas e a simplificação dos procedimentos tornaram o município mais ágil e eficiente, reduzindo custos para quem empreende, fortalecendo o ambiente de negócios e contribuindo diretamente para a geração de emprego e renda na cidade”, frisou a secretária de Gestão Tributária e Fiscal Lawrice Souza.