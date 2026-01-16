O Bairro de Ponta Negra em MaricáFoto: Adriano Marçal
Para garantir o acesso às atividades, o município disponibiliza transporte público gratuito por meio do sistema Tarifa Zero, que inclui ônibus Vermelhinhos, vans e bicicletas Vermelhinhas. A segurança conta com atuação integrada da Guarda Municipal e da Polícia Militar, com ações preventivas em áreas de grande circulação.
Programação para todas as idades
Entre os atrativos turísticos estão o Farol de Ponta Negra, a Gruta da Sacristia, a Pedra do Elefante, a Cachoeira do Espraiado e a Pedra do Macaco, além da rede gastronômica local formada por quiosques, bares e restaurantes.
Com aproximadamente 46 quilômetros de orla, entre Itaipuaçu e Jaconé, Maricá oferece praias voltadas ao lazer em família e à prática esportiva. As áreas contam com monitoramento contínuo e atuação preventiva da Defesa Civil para a segurança dos banhistas.
A programação de verão inclui atividades esportivas nas orlas e praças, como aulões na areia, circuito de pesca, altinha e futevôlei, além de colônias de férias para crianças e shows gratuitos com artistas do projeto Pratas da Casa.
