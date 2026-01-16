O Bairro de Ponta Negra em Maricá - Foto: Adriano Marçal

O Bairro de Ponta Negra em MaricáFoto: Adriano Marçal

Publicado 16/01/2026 14:58 | Atualizado 16/01/2026 14:58

Marricá - A Prefeitura de Maricá lançou a campanha Verão Mais Maricá, iniciativa que reúne atividades gratuitas de lazer, cultura e turismo para moradores e visitantes durante o período de verão.

A proposta integra as belezas naturais do município a ações culturais, esportivas e serviços públicos, oferecendo opções acessíveis em diferentes regiões da cidade. O roteiro contempla praias, lagoas, cachoeiras, trilhas e pontos turísticos, além de equipamentos culturais como o Cine Henfil, a Casa de Cultura, o Museu Darcy Ribeiro, a Casa das Utopias e o Planetário de Itaipuaçu.



Para garantir o acesso às atividades, o município disponibiliza transporte público gratuito por meio do sistema Tarifa Zero, que inclui ônibus Vermelhinhos, vans e bicicletas Vermelhinhas. A segurança conta com atuação integrada da Guarda Municipal e da Polícia Militar, com ações preventivas em áreas de grande circulação.



Programação para todas as idades



Entre os atrativos turísticos estão o Farol de Ponta Negra, a Gruta da Sacristia, a Pedra do Elefante, a Cachoeira do Espraiado e a Pedra do Macaco, além da rede gastronômica local formada por quiosques, bares e restaurantes.



Com aproximadamente 46 quilômetros de orla, entre Itaipuaçu e Jaconé, Maricá oferece praias voltadas ao lazer em família e à prática esportiva. As áreas contam com monitoramento contínuo e atuação preventiva da Defesa Civil para a segurança dos banhistas.



A programação de verão inclui atividades esportivas nas orlas e praças, como aulões na areia, circuito de pesca, altinha e futevôlei, além de colônias de férias para crianças e shows gratuitos com artistas do projeto Pratas da Casa.