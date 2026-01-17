Prefeitura cria Grupamento especializado em praias - Foto: Divulgação

Prefeitura cria Grupamento especializado em praiasFoto: Divulgação

Publicado 17/01/2026 01:25 | Atualizado 17/01/2026 01:28

Maricá - A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Segurança Cidadã, anunciou que vai instalar um novo dispositivo de segurança nos ônibus do transporte gratuito municipal. A ferramenta - uma espécie de botão do pânico - poderá ser acionada pelos motoristas em situações de risco, como violência, assaltos, atos de vandalismo ou qualquer ocorrência que demande resposta imediata das forças de segurança.

Ao ser acionado, o dispositivo envia um alerta em tempo real ao Centro Integrado de Operações de Segurança Pública (Ciosp). As equipes de plantão repassam imediatamente a ocorrência às equipes de rua da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro ou da Guarda Municipal de Maricá, permitindo uma atuação rápida e integrada.

“Este botão é uma medida preventiva tanto para os motoristas quanto para os passageiros. Em qualquer situação de emergência, o dispositivo pode ser acionado e os agentes localizam o veículo rapidamente para prestar o apoio necessário”, explicou o secretário de Segurança Cidadã, Julio Veras.

Praias ainda mais seguras

Além do novo dispositivo, será criado o Grupamento Especializado em Praia (GEP), da Guarda Municipal, que realizará patrulhamento ostensivo nas praias e orlas da cidade. A atuação será voltada à segurança dos banhistas, ao ordenamento urbano, ao controle do comércio irregular, à proteção ambiental e ao resgate de crianças perdidas.

As rondas do GEP serão realizadas a pé e com o apoio de viaturas oficiais. O grupamento também atuará na fiscalização de atividades irregulares em espaços públicos, no atendimento em áreas de preservação ambiental, na distribuição de pulseiras de identificação infantil, além de ações de resgate e primeiros socorros.