Prefeitura cria Grupamento especializado em praiasFoto: Divulgação
Prefeitura de Maricá cria grupamento especializado em praia e dispositivo de segurança para prevenir vandalismo nos ‘Vermelhinhos’
Medidas ampliam a proteção no transporte público e fortalecem a atuação preventiva da Guarda Municipal em áreas de grande circulação
Prefeitura lança Verão Mais Maricá com programação gratuita em diversos pontos da cidade
Campanha reúne atividades culturais, esportivas e turísticas durante a temporada de verão
Prefeitura de Maricá garante aluguel social para famílias em situação de vulnerabilidade
Programa de Locação Social assegura moradia temporária e amplia a rede de proteção social do município
Vândalos quebram câmeras e ameaçam passageiros em coletivo que circulava em Maricá
O caso aconteceu dentro de um "vermelhinho", transporte público gratuito do município no trajeto que seguia para Ponta Negra os vândalos foram presos pela Polícia Militar da 6ª Cia
Guarda Municipal de Maricá participa de treinamento com a Polícia Militar
Agentes dos grupamentos GODAT e Maria da Penha fazem aperfeiçoamento técnico focado no patrulhamento diário da cidade
Maricá divulga resultado de recursos em seleção de profissionais para o Criança Feliz
Processo Seletivo Simplificado entra em nova fase de avaliações entre 15 e 21 de janeiro, com vagas para nível médio e superior
