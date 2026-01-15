O estágio operacional realizado no RECOM contribui para a atualizaçã dos procedimentos para o patrulhamento urbanoFoto: Katito Carvalho
Guarda Municipal de Maricá participa de treinamento com a Polícia Militar
Agentes dos grupamentos GODAT e Maria da Penha fazem aperfeiçoamento técnico focado no patrulhamento diário da cidade
Guarda Municipal de Maricá participa de treinamento com a Polícia Militar
Agentes dos grupamentos GODAT e Maria da Penha fazem aperfeiçoamento técnico focado no patrulhamento diário da cidade
Maricá divulga resultado de recursos em seleção de profissionais para o Criança Feliz
Processo Seletivo Simplificado entra em nova fase de avaliações entre 15 e 21 de janeiro, com vagas para nível médio e superior
Prefeitura de Maricá inicia terapia para pessoas com deficiência com auxílio de cães da Polícia Militar
Cinoterapia no Sarem 2 amplia atendimento humanizado no município e promove bem-estar físico, mental e social
Menina de 5 anos é resgatada após afogamento no canal do Recanto, em Itaipuaçu
Rápida ação dos salva vidas e profissionais de saúde que passavam pelo local foi decisiva para salvar a criança
Policiais Civis da 82ª DP prendem homem por perseguir ex-companheira e descumprir medida protetiva
O elemento ameaçava a vítima de morte e tentou invadir residência da vítima e foi capturado enquanto dormia horas após denúncia na delegacia
Prefeitura de Maricá vacina mais de 25 mil cães e gatos contra a raiva em 2025
Mobilização percorre os quatro distritos do município e amplia acesso com ações aos sábados nas Unidades de Saúde da Família
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.