O estágio operacional realizado no RECOM contribui para a atualizaçã dos procedimentos para o patrulhamento urbanoFoto: Katito Carvalho

Publicado 15/01/2026 18:30 | Atualizado 15/01/2026 18:30

Maricá - A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Segurança Cidadã, segue investindo na qualificação das forças de segurança municipais. Nesta semana, 21 agentes participam de um Intercâmbio Operacional de Patrulhamento Tático com o Batalhão de Rondas Especiais e Controle de Multidão (RECOM) da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro.

O grupo de 21 agentes inclui membros do Grupamento de Ocupação Democrática Armada do Território (GODAT), do Grupamento Maria da Penha e o coordenador do Centro de Estudos da Guarda Municipal de Maricá. A atividade, segundo a pasta, reforça a integração, o aperfeiçoamento técnico e a troca de experiências entre as duas instituições.

"Priorizamos o treinamento e a especialização contínua da Guarda Municipal de Maricá. O estágio operacional realizado no RECOM contribui para a atualização e o aprimoramento dos procedimentos operacionais aplicados no patrulhamento urbano diário executado pelo GODAT. O nosso objetivo é elevar o padrão técnico-operacional da instituição e prestar um serviço cada vez mais eficiente", enfatizou o secretário de Segurança Cidadã, Julio Veras.

O GODAT é o grupamento da Guarda Municipal anunciado pelo prefeito Washington Quaquá como a força especial da cidade, que poderá operar com armas, uso de veículos blindados e outros equipamentos de uso em situações mais sensíveis, principalmente de retomada e ocupação de territórios.

O treinamento começou na segunda-feira (12) e vai até amanhã, sexta (16), no batalhão no Centro do Rio. O intercâmbio aborda estratégias de patrulhamento e abordagens, além de legislação, e vai contribuir para as atividades que os guardas municipais desenvolvem nas suas funções e também no uso dos equipamentos que já são atualmente utilizados pela instituição.