25 mil cães e gatos vacinados contra raiva no ano de 2025 - Foto: Clarildo Menezes

Publicado 13/01/2026 17:01 | Atualizado 13/01/2026 17:01

Maricá - A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Saúde, fortaleceu a proteção de cães e gatos contra a raiva durante o ano de 2025, com a vacinação de 25.404 animais saudáveis, com idade a partir de três meses de idade, em toda a cidade.

Esse número é resultado da campanha anual de vacinação antirrábica, aliada às ações complementares realizadas aos sábados nas Unidades de Saúde da Família (USFs), com atendimentos organizados de forma distrital.



As iniciativas contemplaram, progressivamente, os quatro distritos da cidade, garantindo maior alcance, facilitando o acesso aos tutores e ampliando a cobertura vacinal. É importante lembrar que a raiva é uma zoonose grave, que pode ser transmitida aos seres humanos, e tem na vacina a sua única forma de prevenção. Por essa razão, a adesão da população é fundamental para o bem-estar de todos.



A superintendente de Vigilância em Saúde, Daniella Bittencourt, ressaltou que a descentralização das ações foi decisiva para o sucesso da campanha.



“Levamos a vacinação para diferentes pontos da cidade e ampliamos os dias de atendimento, o que facilitou o acesso dos tutores. Essa iniciativa contribuiu diretamente para esse resultado tão significativo, que mostra o nosso empenho contínuo para fortalecer a prevenção à raiva em todo o município”, reforçou.



O gerente de Vigilância em Saúde Ambiental, Ronald Marques, enfatizou o impacto coletivo da iniciativa.



”Cada animal vacinado representa mais segurança para toda a população de Maricá. A raiva é uma doença grave e a prevenção, por meio da vacinação, é a principal estratégia para manter o município protegido”, explicou.



Campanhas anuais e prevenção à raiva



A Secretaria de Saúde realiza anualmente a campanha de vacinação antirrábica animal anualmente, primordialmente no segundo semestre, buscando reforçar a proteção dos pets contra a raiva. A vacinação antirrábica é segura, gratuita e essencial para cães e gatos, além de integrar um conjunto de ações permanentes de vigilância e controle de zoonoses.