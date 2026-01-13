25 mil cães e gatos vacinados contra raiva no ano de 2025Foto: Clarildo Menezes
As iniciativas contemplaram, progressivamente, os quatro distritos da cidade, garantindo maior alcance, facilitando o acesso aos tutores e ampliando a cobertura vacinal. É importante lembrar que a raiva é uma zoonose grave, que pode ser transmitida aos seres humanos, e tem na vacina a sua única forma de prevenção. Por essa razão, a adesão da população é fundamental para o bem-estar de todos.
A superintendente de Vigilância em Saúde, Daniella Bittencourt, ressaltou que a descentralização das ações foi decisiva para o sucesso da campanha.
“Levamos a vacinação para diferentes pontos da cidade e ampliamos os dias de atendimento, o que facilitou o acesso dos tutores. Essa iniciativa contribuiu diretamente para esse resultado tão significativo, que mostra o nosso empenho contínuo para fortalecer a prevenção à raiva em todo o município”, reforçou.
O gerente de Vigilância em Saúde Ambiental, Ronald Marques, enfatizou o impacto coletivo da iniciativa.
”Cada animal vacinado representa mais segurança para toda a população de Maricá. A raiva é uma doença grave e a prevenção, por meio da vacinação, é a principal estratégia para manter o município protegido”, explicou.
Campanhas anuais e prevenção à raiva
A Secretaria de Saúde realiza anualmente a campanha de vacinação antirrábica animal anualmente, primordialmente no segundo semestre, buscando reforçar a proteção dos pets contra a raiva. A vacinação antirrábica é segura, gratuita e essencial para cães e gatos, além de integrar um conjunto de ações permanentes de vigilância e controle de zoonoses.
