O prefeito Quaquá anuncia Roda Gigante no litoral do municípioFoto: Reprodução rede social
Prefeito Quaquá avisa que Maricá terá roda gigante maior que a do Rio de Janeiro
O prefeito anunciou em suas redes sociais que a roda gigante da cidade será na orla da Barra de Maricá e vai impulsionar o turismo
Prefeito Quaquá avisa que Maricá terá roda gigante maior que a do Rio de Janeiro
O prefeito anunciou em suas redes sociais que a roda gigante da cidade será na orla da Barra de Maricá e vai impulsionar o turismo
Prefeitura de Maricá vai aumentar o número de vagas de Medicina do Passaporte Universitário
Decisão foi anunciada pelo prefeito Washington Quaquá após reunião com estudantes que apresentaram novas demandas sobre o programa
Família morre eletrocutada em Maricá
Um fio de alta tensão de um poste da Enel, estava caído no chão e energizado o que causou a tragédia que matou um casal e uma criança
Operação Torniquete da Polícia Civil prende criminoso em Itaipuaçu
A ação resultou na prisão de três criminosos e na apreensão de uma motocicleta roubada
Maricá registra crescimento de 23% na abertura de empresas em 2025
Políticas públicas de incentivo, novo espaço de serviços empresariais e acesso ao crédito fortalecem o ambiente de negócios e atraem novos empreendedores para o município
Prefeitura de Maricá divulga resultado parcial do Processo Seletivo do Programa Criança Feliz
Prazo para interposição de recursos acontece nos dias 8 e 9 de janeiro
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.