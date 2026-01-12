O prefeito Quaquá anuncia Roda Gigante no litoral do município - Foto: Reprodução rede social

Publicado 12/01/2026 11:45 | Atualizado 12/01/2026 11:48

Maricá - O prefeito de Maricá, Washington Quaquá, anunciou no último sábado (10) em suas redes sociais a instalação de uma roda-gigante na cidade, segundo o prefeito, será uma roda gigante maior do que a da cidade do Rio de Janeiro, e que impulsionará o turismo, o lazer e a economia.

O prefeito recentemente esteve avaliando a Roda Maceió, na cidade de Maceió no estado de Alagoas, e viu como uma simples roda gigante no litoral impulsiona o comércio e a economia de uma cidade, gerando ao entorno da roda, lojas para compra de lembranças , souvenirs, entre outras.

Quaquá já definiu o local para a "Roda Maricá"; será na Barra de Maricá, com uma linda vista do mar a roda integrará os pontos turísticos obrigatórios na cidade. Vale destacar que Maricá teve uma roda gigante instalada no Parque Nanci, durante o Natal Brasilidade 2025, e foi um grande sucesso, um dos grandes destaques do último Natal.