Espaço Integrado de Serviços Empresariais disponibiliza mais crédito para empreendedores - Foto: Divulgação

Espaço Integrado de Serviços Empresariais disponibiliza mais crédito para empreendedoresFoto: Divulgação

Publicado 09/01/2026 09:56 | Atualizado 09/01/2026 09:58

Maricá - A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Gestão Tributária e Fiscal, divulgou nesta quinta-feira (08/01) dados que apontam crescimento de 23% no número de empresas abertas no município em 2025, em comparação com o ano de 2024. As informações são da Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro (Jucerja) e evidenciam o avanço da cidade na facilitação e ampliação de novos empreendimentos.

Em 2025, Maricá registrou a abertura de 995 novas empresas, frente a 808 registros no ano anterior, consolidando um cenário positivo para o desenvolvimento econômico local. Com esse desempenho, o município alcançou a 14ª colocação entre os 92 municípios do Estado do Rio de Janeiro no ranking de abertura de empreendimentos.

Os resultados refletem a adoção de políticas públicas modernas pela administração municipal, voltadas à simplificação de processos, estímulo ao empreendedorismo e fortalecimento do ambiente empresarial, contribuindo diretamente para a geração de empregos, renda e crescimento sustentável da cidade.

“Esses dados mostram que Maricá é uma cidade empreendedora. O prefeito vem trabalhando muito para que nossa o município desenvolva uma economia focada nas pessoas e nas famílias e o resultado é esse: cada vez mais empreendedores abrindo o seu negócio, além da chegada de novas empresas”, destacou a secretária de Gestão Tributária e Fiscal, Lawrice dos Santos.

Espaço Integrado de Serviços Empresariais

Em novembro de 2025, a Prefeitura inaugurou o Simplifica Maricá Empresas, iniciativa voltada à oferta de serviços integrados para empreendedores e consumidores do município. O espaço tem como objetivo simplificar processos de abertura de empresas, agilizar atendimentos e fortalecer o ambiente de negócios local.

O equipamento está localizado no km 21 da Rodovia Ernani do Amaral Peixoto, ao lado do Detran, em São José do Imbassaí, e conta com sala de reuniões, estrutura para atendimento especializado e espaços de interação voltados aos empreendedores da cidade.

No local, são oferecidos serviços como emissão e cancelamento de notas fiscais, regularização cadastral, parcelamento de débitos, legalização de autônomos, obtenção de alvarás e certidões, além de atendimento para abertura de empresas.

Mais crédito para empreendedores

Como forma de ampliar o apoio ao comércio local, a Prefeitura também firmou, em 2025, parceria com a Caixa Econômica Federal para facilitar o acesso ao crédito de micro e pequenos empreendedores. As linhas federais Procred e Pronamp oferecem condições diferenciadas de financiamento, com juros reduzidos.

Os interessados podem procurar o Simplifica Maricá Empresas, em São José do Imbassaí, para receber orientações sobre o processo de solicitação do crédito.

