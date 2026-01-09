Espaço Integrado de Serviços Empresariais disponibiliza mais crédito para empreendedoresFoto: Divulgação
Maricá registra crescimento de 23% na abertura de empresas em 2025
Políticas públicas de incentivo, novo espaço de serviços empresariais e acesso ao crédito fortalecem o ambiente de negócios e atraem novos empreendedores para o município
Maricá registra crescimento de 23% na abertura de empresas em 2025
Políticas públicas de incentivo, novo espaço de serviços empresariais e acesso ao crédito fortalecem o ambiente de negócios e atraem novos empreendedores para o município
Prefeitura de Maricá divulga resultado parcial do Processo Seletivo do Programa Criança Feliz
Prazo para interposição de recursos acontece nos dias 8 e 9 de janeiro
Maricá: 'Gabinete do Povo' visita mais de 400 casas em um mês e fortalece acesso às políticas sociais
Iniciativa tem como objetivo identificar famílias em situação de vulnerabilidade e ampliar atendimento social no município
Maricá fecha 2025 sem registros de latrocínio e roubos de carga
Integração das forças de segurança, tecnologia e investimentos mantêm a cidade entre as mais seguras do Estado do Rio de Janeiro
Prefeito de Maricá Washington Quaquá assina contratos de R$ 267 milhões com o Governo Federal
A cidade já tem um superávit de R$ 750 milhões, os recursos federais serão usados na compra de ônibus elétricos, construção de rede de coleta e tratamento de esgoto e enfrentamento de enchentes
Guarda Municipal de Maricá completa 24 anos com reforço de equipamentos, novos grupamentos e investimento em capacitação
Corporação recebeu armas não letais, ampliou atuação no Réveillon e anuncia treinamentos estratégicos para 2026
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.