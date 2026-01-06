Curso gratuito de Modelagem 3D - Foto: Divulgação

Publicado 06/01/2026 20:41 | Atualizado 06/01/2026 20:41

Maricá - A Prefeitura de Maricá, por meio do Instituto de Ciência, Tecnologia e Inovação de Maricá (ICTIM), oferece, de maneira gratuita, o Curso de Modelagem 3D, na Incubadora Cultural, no Centro. A qualificação tem como objetivo ampliar as oportunidades de formação de jovens e adultos interessados no mercado digital, audiovisual e tecnológico. A iniciativa estimula a criatividade e capacita os alunos em técnicas de criação voltadas para jogos, animações e desenvolvimento de cenários.

Segundo a professora Desirée Policarpo, o curso apresenta aos alunos as múltiplas possibilidades de atuação dentro do universo da modelagem tridimensional, aproximando a formação da realidade das grandes produções audiovisuais. “É trazer uma forma criativa. A gente vê há muitos anos filmes feitos em 3D, jogos desenvolvidos com essa tecnologia e, mais recentemente, séries e animações produzidas em softwares como o Blender, que utilizam o 3D aplicado a uma textura de animação”, explica.

Desirée destaca também que o objetivo das aulas é justamente permitir que os alunos compreendam o amplo leque de caminhos profissionais existentes na área. “Aqui é importante para as pessoas enxergarem, dentro do 3D, o caminho que elas podem seguir: se vão para jogos, animações ou para a direção de ambientes, que também é uma área muito forte”, afirma.

Segundo a aluna Maria Fernanda Terra Paes, o curso vai além do aprendizado técnico e contribui diretamente para o desenvolvimento pessoal e profissional. “O ponto principal de aprender modelagem 3D é perceber que a tentativa e o erro são extremamente comuns. Você passa a aceitar melhor os seus erros e aprende muito mais com eles”, relata.

A estudante também ressalta o diferencial da Incubadora Cultural no acompanhamento dos alunos. “Aqui eles realmente abraçam a gente. Já fiz cursos em que a pessoa capacita e depois simplesmente encerra. Aqui, não. Eles estão realmente nos ensinando porque Maricá precisa de profissionais dessa área”, conclui.