Curso gratuito de Modelagem 3DFoto: Divulgação
Prefeitura de Maricá oferece curso gratuito de Modelagem 3D com foco no mercado digital
Iniciativa capacita jovens e adultos para áreas como jogos, animações e produções audiovisuais
Prefeitura de Maricá oferece curso gratuito de Modelagem 3D com foco no mercado digital
Iniciativa capacita jovens e adultos para áreas como jogos, animações e produções audiovisuais
Vans Tarifa Zero já estão rodando em Maricá e ampliam acesso ao transporte gratuito na cidade
São 22 linhas que integram várias regiões do município, confira os itinerários por distrito
Segurança Pública: Operação integrada garante fim de ano seguro em Maricá
Esquema da Secretaria de Segurança Cidadã contou com 348 agentes, 55 veículos, base móvel de monitoramento e 2.943 câmeras em pontos estratégicos durante o fim do ano
União de Maricá inicia vendas de ingressos para o "Maricá faz a festa" na Cidade do Samba
Evento acontece no dia 17 de janeiro, no Terraço da Cidade do Samba, com grandes atrações e participação de escolas convidadas
Homem que morreu afogado em Itaipuaçu era pai de vítima do incêndio da Boate Kiss*
Ele chegou a ser resgatado e levado ao Hospital Municipal Dr. Ernesto Che Guevara, porém morreu na unidade hospitalar
Show de Aline Barros leva multidão às ruas de Maricá
O Evento: "Primeiro Deus" contou com músicas, orações e coral com 100 vozes religiosas
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.