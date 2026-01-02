Evento "Primeiro Deus" - Foto: Julios Costa

Evento "Primeiro Deus"Foto: Julios Costa

Publicado 02/01/2026 10:34 | Atualizado 02/01/2026 10:35

Marica - A Prefeitura de Maricá, por meio das secretarias de Promoção de Eventos e de Assuntos Religiosos, promoveu nesta quinta-feira (01) o lançamento do evento “Primeiro, Deus”, que marca simbolicamente a abertura do calendário de programação de 2026 com atividades voltadas à fé cristã. A iniciativa contou com uma programação especial de música gospel, incluindo um coral com 100 vozes de diferentes denominações religiosas, a jovem Maria Pita e a estrela da noite Aline Barros.





“Que momento incrível estamos vivendo em Maricá. É uma felicidade estar aqui louvando a Deus e celebrando esse evento lindo. As pessoas se reúnem para celebrar e agradecer”, disse Aline Barros.



A programação aconteceu na Praça Tiradentes, em Araçatiba, e reuniu milhares de pessoas, entre famílias, lideranças religiosas e fiéis, em uma noite marcada por comunhão, oração e mensagens positivas no primeiro dia do ano. A ação tem como objetivo a valorização de princípios da cultura cristã, como gratidão, renovação espiritual, fé e esperança, em uma celebração pensada para emocionar e inspirar o público.



O secretário de Promoção de Eventos, Rony Peterson, explicou o intuito do evento dentro da diversidade da programação do primeiro dia do ano.



“O intuito foi promover diversidade cultural e realizar uma programação voltada à comunidade evangélica. Foi um evento lindo, com muita música, oração, agradecimento e exaltação a Deus”, ressaltou.



Oração e celebração



A abertura do evento foi realizada pelo coral “Primeiro, Deus”, formado por membros de dezenas de igrejas de Maricá, reforçando a diversidade religiosa e a união entre os espaços de oração. Em seguida, a jovem Maria Pita subiu ao palco e animou o público com uma apresentação que reuniu música e dança.



Entre as apresentações musicais, pastores da cidade conduziram momentos de oração e palavras de incentivo, desejando um 2026 próspero e repleto de amor. O encerramento do evento emocionou o público presente na Praça de Araçatiba. A apresentação da cantora Aline Barros, uma das principais referências da música cristã brasileira, trouxe um repertório variado, com sucessos consagrados como “Sonda-me, Usa-me”, “Ressuscita-me”, “Consagração / Louvor ao Rei”, “Jeová Jireh”, “Casa do Pai” e “Autor da Vida”.



O show terminou com emoção, gratidão e mensagens positivas para um ano de conquistas e realizações.



Para a aposentada Arice da Silva, o evento representa esperança e fé para o novo ano. “Frequento a Igreja Batista há 70 anos e poder estar em um evento dessa dimensão é muito bom. 2026 começa com muita esperança e fé no coração. Esta noite foi mágica,”, contou a moradora do Centro.



Já Rodrigo Soares, que acompanhava o filho Gustavo, destacou o início do ano de forma especial. “Novo ano, novos sonhos e realizações. 2026 começou de um jeito único, com esse evento maravilhoso de oração e fé”, comentou o morador de Itapeba.