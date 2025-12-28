Preso Suspeitos de Roubo no Viaduto do Flamengo - Foto: Jornal O DIA

Maricá - A Guarda Municipal de Maricá impediu mais um assalto à mão armada em plena via pública, na noite de ontem, sábado (27) de dezembro, no Viaduto do Flamengo.

Dois suspeitos foram capturados em flagrante e encaminhados à delegacia após realizarem um roubo a um homem que aguardava ônibus na região.

O Crime e a Intervenção Rápida

Por volta das 21h00, dois criminosos armados abordaram a vítima no ponto de ônibus localizado nas proximidades do viaduto. A dupla anunciou o roubo e começou a subtrair os pertences da vítima, quando, alertados por transeuntes, os guardas municipais rapidamente se deslocaram para o local.

A ação da Guarda Municipal foi imediata.

Os guardas, integrantes da equipe GTAM, realizaram um cerco tático e conseguiram capturar os suspeitos enquanto estes tentavam fugir pelas ruas próximas.

Prisões e Reconhecimento pela Vítima

Com a prisão em flagrante, os suspeitos foram levados inicialmente para a 82ª Delegacia de Polícia de Maricá, onde foi registrada a ocorrência.

A vítima, que estava em estado de choque, reconheceu imediatamente os dois homens como os autores do assalto, o que facilitou ainda mais a ação das autoridades.

Após os procedimentos na Delegacia de Maricá, os suspeitos foram encaminhados para a Central de Flagrantes de Niterói (76ª DP), onde permanecem sob custódia enquanto o caso segue sendo investigado.

Ação Conjunta e Efetiva

O sucesso da operação não foi apenas resultado da rapidez da Guarda Municipal, mas também da colaboração das unidades de apoio, como o GTAM RAS e o GMAP, que reforçaram o patrulhamento nas imediações do Viaduto do Flamengo.

A ação rápida e bem coordenada garantiu a prisão dos criminosos em tempo recorde, evitando que o crime resultasse em maiores prejuízos à vítima.

Contexto da Criminalidade na Região

O Viaduto do Flamengo é um ponto estratégico de grande circulação de pessoas, especialmente no período da noite, quando muitos aguardam transporte público. Infelizmente, locais como esse são alvos recorrentes de crimes como roubos e furtos.

A atuação da Guarda Municipal de Maricá tem sido fundamental para enfrentar a violência crescente em algumas áreas da cidade.

A captura dos suspeitos é um reflexo do trabalho contínuo e da presença ostensiva da Guarda Municipal, que tem intensificado o patrulhamento e a prevenção de crimes em pontos críticos da cidade.

O caso no Viaduto do Flamengo mostra a importância da atuação rápida e eficiente das forças de segurança municipais, que têm se destacado no combate ao crime e na proteção da população.