Maricá faz a festa com Império Serrano e União da Ilha no domingo (21) - Foto: Ney Junior/União de Maricá

Maricá faz a festa com Império Serrano e União da Ilha no domingo (21)Foto: Ney Junior/União de Maricá

Publicado 18/12/2025 10:55

Maricá - Para encerrar o ano de 2025 em clima de celebração, a União de Maricá promove no próximo domingo (21) a primeira edição do evento “Maricá faz a festa”. Com entrada franca, a partir das 16h, o encontro acontece no Baródromo, no bairro do Maracanã, e contará com a participação dos segmentos da escola, além de apresentações do Império Serrano, da União da Ilha do Governador e do Grupo Samba Enredo de Raiz.

A proposta do evento é fortalecer a integração entre agremiações da Série Ouro e ampliar a presença da União de Maricá junto ao público sambista do Rio de Janeiro. O Baródromo, consolidado como um dos principais pontos de encontro do samba carioca, foi escolhido estrategicamente para sediar a iniciativa.

Além de celebrar o encerramento do ano, o evento reforça o espírito de união entre as escolas. União de Maricá, Império Serrano e União da Ilha do Governador levarão seus sambas ao público em uma tarde que promete ser marcada por alegria e confraternização. O presidente Matheus Santos destacou a importância desse encontro:

“Quando pensamos em fazer esse evento no Baródromo, entendemos que é também uma forma de criar um laço entre Maricá e o povo sambista do Rio. E nada melhor do que encerrar o ano com uma grande festa, ainda mais ao lado de duas grandes escolas. Será uma honra dividir esse espaço com o Império e a União da Ilha”, afirmou.