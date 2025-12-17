Operação Contenção - Foto: Jornal O Dia

Operação ContençãoFoto: Jornal O Dia

Publicado 17/12/2025 17:40 | Atualizado 17/12/2025 17:41

Maricá - A Polícia Civil do Rio deflagrou, nesta quarta-feira (15), mais uma fase da Operação Contenção, ofensiva estratégica voltada ao enfraquecimento do poder bélico do Comando Vermelho. A ação é conduzida por agentes da Delegacia Especializada em Armas, Munições e Explosivos (Desarme) e tem como foco o cumprimento de mandados de busca e apreensão contra suspeitos de integrar uma engrenagem criminosa dedicada ao comércio ilegal de armas, munições, tráfico de drogas e associação criminosa.

As diligências se concentram na Nova Holanda, no Complexo da Maré, mas também avançam por outros pontos da Zona Norte e Maricá, evidenciando a expansão territorial e a capilaridade da facção criminosa. A operação conta com o apoio da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core) e de unidades do Departamento-Geral de Polícia Especializada (DGPE).

Segundo a Polícia Civil, a investida é resultado de uma investigação aprofundada, sustentada por trabalho de inteligência e análise telemática minuciosa, que permitiu mapear núcleos especializados na circulação de armamentos de alto poder ofensivo, na logística de munições e no abastecimento do tráfico. Parte expressiva dos alvos atua a partir do interior da Maré, enquanto outros grupos foram identificados fora do complexo, ampliando a atuação criminosa para diferentes regiões do estado.

As apurações revelaram ainda a existência de um grupo responsável por um esquema de “delivery” de entorpecentes, que abastece diversos bairros da Zona Norte. A dinâmica evidencia um modelo operacional fragmentado, com funções bem definidas e rotas de distribuição pensadas para driblar ações policiais.

Integrante da Operação Contenção, a ação desta quarta-feira reforça a estratégia da Polícia Civil de asfixiar financeiramente e logisticamente as facções, retirando armas de circulação, reduzindo a capacidade de enfrentamento ao Estado e enfraquecendo a sustentação dos grupos narcoterroristas.

As diligências seguem em andamento. A Polícia Civil informou que novas fases da operação não estão descartadas e que o material apreendido será fundamental para aprofundar as investigações e identificar outros integrantes da organização criminosa.