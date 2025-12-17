Operação ContençãoFoto: Jornal O Dia
Polícia Civil atinge estrutura armada do Comando Vermelho na Maré e em Maricá
A ação foi conduzida por agentes da Delegacia Especializada em Armas, Munições e Explosivos e tem como foco o cumprimento de mandados de busca e apreensão contra suspeitos de integrar uma engrenagem criminosa dedicada ao comércio ilegal de armas
Polícia Civil atinge estrutura armada do Comando Vermelho na Maré e em Maricá
A ação foi conduzida por agentes da Delegacia Especializada em Armas, Munições e Explosivos e tem como foco o cumprimento de mandados de busca e apreensão contra suspeitos de integrar uma engrenagem criminosa dedicada ao comércio ilegal de armas
Prefeitura de Maricá firma acordo para instalação de teleféricos em Ponta Negra
Protocolo de Intenções assinado nesta terça-feira prevê investimento privado de R$ 21 milhões
Pai procurado por dívida de pensão é preso em Maricá e passa a ser investigado por suspeita de abuso sexual contra a própria filha
Homem tentou fugir por área de mata ao perceber a chegada da polícia;as denúncias dos crimes de abuso sexual surgiram durante o cumprimento do mandado
Prefeitura de Maricá decreta ponto facultativo nesta quarta-feira
O executivo tomou a decisão por conta das finais de campeonatos envolvendo Flamengo e Vasco da Gama, que mobilizam grande parte da população fluminense
Prefeitura de Maricá consolida turismo como estratégia de diversificação econômica
Gestão faz balanço das ações de 2025, amplia promoção nacional e internacional, estrutura turismo receptivo e integra calendário de eventos ao planejamento econômico
Maricá vive mais um fim de semana de celebração com o Natal Brasilidade
Esquadrilha Céu desenha coração gigante no céu da cidade em dia de parque de diversões cheio, Parada Iluminada e balé das Águas Dançantes
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.