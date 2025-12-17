Ilustração do teleférico em Ponta Negra - Foto: Divulgação

Ilustração do teleférico em Ponta NegraFoto: Divulgação

Publicado 17/12/2025 11:11

Maricá - A Prefeitura de Maricá, por meio da Companhia de Desenvolvimento de Maricá (Codemar), assinou nesta terça-feira (16) um protocolo de intenções para viabilizar a implantação de um sistema de teleféricos na região do Farol de Ponta Negra. O projeto, com investimento estimado em R$ 21 milhões, será realizado com recursos privados e tem como objetivo fortalecer o turismo e impulsionar a economia local.

A expectativa é a geração de cerca de 40 empregos diretos e mais de 100 indiretos, além de ampliar a movimentação econômica e a arrecadação de tributos associada à atividade turística. As obras devem ter início entre 60 e 90 dias, após a obtenção das licenças necessárias, com prazo estimado de 18 a 24 meses para execução e previsão de funcionamento até 2027.

Segundo o presidente da Codemar, Celso Pansera, a iniciativa busca ampliar a oferta turística de Maricá conectando visitantes a um dos pontos mais emblemáticos do município. “Estamos criando um novo atrativo com acesso ao Farol de Ponta Negra, valorizando a beleza natural da região e fortalecendo a cadeia do turismo”, afirmou.

O acordo, firmado com a empresa Maricá Park Serviços de Teleférico LTDA, tem vigência inicial de seis meses e prevê que a Codemar atuará como facilitadora institucional junto aos demais órgãos necessários ao processo de implantação. Não há transferência de recursos financeiros ou doação de bens entre as partes.