Ilustração do teleférico em Ponta NegraFoto: Divulgação
Prefeitura de Maricá firma acordo para instalação de teleféricos em Ponta Negra
Protocolo de Intenções assinado nesta terça-feira prevê investimento privado de R$ 21 milhões
Pai procurado por dívida de pensão é preso em Maricá e passa a ser investigado por suspeita de abuso sexual contra a própria filha
Homem tentou fugir por área de mata ao perceber a chegada da polícia;as denúncias dos crimes de abuso sexual surgiram durante o cumprimento do mandado
Prefeitura de Maricá decreta ponto facultativo nesta quarta-feira
O executivo tomou a decisão por conta das finais de campeonatos envolvendo Flamengo e Vasco da Gama, que mobilizam grande parte da população fluminense
Prefeitura de Maricá consolida turismo como estratégia de diversificação econômica
Gestão faz balanço das ações de 2025, amplia promoção nacional e internacional, estrutura turismo receptivo e integra calendário de eventos ao planejamento econômico
Maricá vive mais um fim de semana de celebração com o Natal Brasilidade
Esquadrilha Céu desenha coração gigante no céu da cidade em dia de parque de diversões cheio, Parada Iluminada e balé das Águas Dançantes
Prefeitura de Maricá promove entrega de 57 aluguéis sociais a famílias em situação de vulnerabilidade
Programa Locação Social atende pessoas em situação de vulnerabilidade habitacional
