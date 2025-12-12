Pré - Lançamento da Conlestech 2026 em Maricá - Foto: Bernardo Gomes

Publicado 12/12/2025 12:32

Maricá - A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Políticas de Desenvolvimento Regional e Articulação com o CONLESTE (Sedracon), realizou nesta quinta-feira (11/12), no Restaurante Escola de Maricá, o pré-lançamento do Conlestech 2026, reunindo representantes de municípios consorciados, instituições parceiras e órgãos do ecossistema regional de inovação. A iniciativa marca o início das ações preparatórias para o evento, que será sediado em Maricá no dia 28 de janeiro de 2026.

A diretora-geral do Conleste, Marina Esteves, destacou o papel do consórcio e a importância da integração entre os municípios:

“O Conleste é um consórcio público que integra 17 municípios, representando mais de 3,5 milhões de pessoas. Trabalhamos para fortalecer a integração municipal, e o Conlestech é uma das principais ações nesse sentido. Hoje iniciamos oficialmente o caminho para mais uma edição, que será realizada em Maricá e voltada para ciência, tecnologia e inovação.”

A secretária de Políticas de Desenvolvimento Regional e Articulação com o Conleste, Priscilla Canedo Loureiro, reforçou o caráter colaborativo da edição de 2026:

“Estamos anunciando a data de um grande encontro de inovação, tecnologia e desenvolvimento regional, que acontecerá em 28 de janeiro. Teremos governos, empreendedores, universidades, sociedade civil e toda uma rede colaborativa do Leste Fluminense reunida para trocar experiências e fortalecer políticas públicas integradas. O objetivo é construir soluções conjuntas e impulsionar projetos inovadores em toda a região".

O presidente do Instituto de Ciência, Tecnologia e Inovação de Maricá (ICTIM), Cláudio Gimenez, ressaltou a importância do trabalho conjunto e do aprendizado compartilhado:

“Este pré-lançamento consolida a integração entre os 17 municípios do Conleste. O ICTIM traz projetos exitosos e segue aprendendo continuamente com a troca de experiências. Esse diálogo regional fortalece nossa entrega de serviços qualificados e contribui para o desenvolvimento econômico de Maricá.”

O Conlestech 2026 será realizado na Arena Barra e a programação contará com painéis, sessões de negócios e espaços voltados a iniciativas inovadoras, além de uma visita técnica ao Parque Tecnológico de Maricá.