Serão 800 vagas gratuitas na primeira etapa, destinadas à qualificação em diversas atividadesFoto: Divulgação

Maricá - A Prefeitura de Maricá, MARAEY e a Firjan SENAI anunciaram nesta quarta-feira (10), na sede da Companhia de Desenvolvimento de Maricá (Codemar), um acordo estratégico de longo prazo para capacitação profissional na área de construção civil voltado especificamente para atender à demanda de mão de obra do empreendimento MARAEY.

A primeira fase do projeto oferecerá 800 vagas gratuitas, destinadas a jovens a partir de 16 anos (Jovem Aprendiz) e adultos, preferencialmente residentes de Maricá e municípios vizinhos. Os cursos serão presenciais e ministrados pela Firjan SENAI.

O acordo tem como objetivo qualificar profissionais locais para atuação nos mais de 8 mil empregos que serão gerados durante a construção do empreendimento. “Este projeto de qualificação profissional é de extrema importância para a região. MARAEY é um investimento estratégico da nossa gestão, que estamos desenvolvendo de forma conjunta, e a formação de mão de obra local é essencial para garantir que a população possa trabalhar no empreendimento e se beneficiar efetivamente de suas oportunidades”, afirmou Celso Pansera, presidente da Codemar.

Participa da iniciativa, também, o Instituto de Ciência, Tecnologia e Inovação de Maricá (ICTIM). “É um momento importantíssimo para Maricá, uma grande parceria para o desenvolvimento de projetos de qualificação para atender o conjunto de demandas para o crescimento já planejado do município.

É fundamental a qualificação da população de Maricá para que ela ocupe esses espaços, esses postos de trabalho, e consiga, assim, maior qualidade de vida”, avaliou Cláudio Gimenez, presidente do ICTIM.

O lançamento integra o Programa de Capacitação Profissional, que pretende formar cerca de 5 mil pessoas ao longo de 12 anos, durante todas as fases do empreendimento, priorizando mão de obra local para setores como hotelaria de luxo, construção civil e turismo.

"Estamos muito felizes com a assinatura do acordo, que vai promover a formação integral do cidadão, gerar empregos e ajudar a construir um legado em que a educação é o motor de transformação social. Este é mais um importante passo dos objetivos de inclusão, desenvolvimento econômico e de sustentabilidade de MARAEY. Vamos criar empregos justos e seguros, fomentando a geração de renda e movimentando a economia da região”, disse o CEO de MARAEY, Emilio Izquierdo.

A Firjan SENAI contribuirá com a competência técnica, infraestrutura pedagógica e parte do financiamento da capacitação. A Prefeitura de Maricá participará com apoio logístico e cofinanciamento, enquanto MARAEY garantirá absorção de profissionais qualificados nas diferentes fases da obra.

O plano de trabalho que norteia a parceria com a Firjan SENAI compreende 800 vagas gratuitas em cursos de qualificação profissional. Serão ofertados 12 títulos para formação em diferentes áreas, entre as quais: Auxiliar de Construção Civil; Almoxarife; Pedreiro de Alvenaria; Armador de Ferragem; Carpinteiro de Obras; Montador de Andaimes, Formas e Escoramentos; Eletricista Predial; Instalador Hidráulico Predial; Pedreiro de Edificações; Instalador de Sistemas Drywall; Pintor de Edificações; e Calceteiro de Pavimentos Intertravados.

“Os cursos visam atender a demanda de mão de obra para o mercado de trabalho da região, que tem potencial de crescimento, com empreendimentos de grande porte como esse e que contribuirão para o aumento da empregabilidade, geração de renda e qualidade de vida da população. A formação profissional é essencial para a criação de um ambiente de negócios favorável e crescimento econômico da cidade”, destacou diretor executivo da Firjan SENAI SESI, Alexandre dos Reis.

Cursos de capacitação

As aulas começarão no primeiro trimestre de 2026 e serão realizadas de forma presencial. Os cursos terão duração entre quatro meses e dois anos, conforme a atividade, e serão oferecidos exclusivamente em Maricá.

O programa incluirá cursos práticos em diversas áreas da construção civil, como eletricista, auxiliar de construção, pedreiro de alvenaria e pintor de edificações. Todos os cursos emitirão certificado ou diploma com validade nacional. Futuramente, também haverá oportunidades para funções administrativas, como almoxarife, secretária(o) e assistente.

O projeto contempla ações específicas para inclusão de mulheres e jovens. O “Mulheres na Construção”, iniciativa da Firjan SENAI, capacitará mulheres para atuar no setor. Jovens de 16 a 21 anos cursando o Ensino Médio poderão participar de cursos de aprendizagem técnica como Jovem Aprendiz. As primeiras contratações de profissionais qualificados estão previstas para 2026.

“A ideia não é somente incentivar a capacitação e a formação, mas também fomentar a geração de renda, dinamizar a economia local e abrir portas para os moradores da região, tornando MARAEY um grande celeiro de formação profissional de qualidade”, explicou Aline Ribeiro, diretora de Projetos Educacionais de MARAEY.