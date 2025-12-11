Vans municipais totalmente gratuitas a partir de janeirofoto; Anselmo Mourão
Maricá terá vans municipais gratuitas a partir de janeiro
Anúncio foi feito pelo prefeito Washington Quaquá, ampliando o Programa Tarifa Zero na cidade
Maricá revitaliza pista do aeroporto e lança programa inédito de formação de pilotos comerciais
Cidade inaugura nova fase no setor aéreo e lança projeto pioneiro que oferece vagas para jovens se capacitarem em formação aeronáutica e mecânicos de aeronaves
Futebol: Maricá FC anuncia Rafael Foster como segundo reforço para a temporada 2026
Zagueiro chega ao Tsunami após excelente passagem pelo São Bernardo e agrega experiência internacional ao sistema defensivo da equipe
Maricá adere à Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e) de padrão nacional a partir de 2026
Mudança atende à legislação federal e requer adequação dos contribuintes que já emitem nota fiscal no município
Ex-senhorio é preso após disparo de arma de fogo durante cobrança de dívida em Maricá
A prisão do criminoso, em flagrante só foi possível graças a uma ação conjunta entre Policias Civis da 82ª DP e de Policiais Militares da 6ª Cia, o crime aconteceu em Bambuí
União de Maricá promove campanha de doação de sangue em parceria com o Hemorio
Ação "Unidos pela Vida" será realizada nesta quarta-feira dia 10 de dezembro, das 10h às 17h, na quadra da escola
