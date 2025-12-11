Mais de 2,5 mil pessoas serão beneficiadas com a obra - Foto: Divulgação

Publicado 11/12/2025 16:46 | Atualizado 11/12/2025 16:47

Maricá - A implantação de cerca de três quilômetros de uma nova rede de água já começa a transformar a vida de aproximadamente 2,8 mil moradores da comunidade Risca-Faca, em Inoã. As primeiras ligações domiciliares estão concluídas, e parte da população já recebe água tratada diretamente em casa — um avanço que marca mais uma etapa do pacote de investimentos em infraestrutura realizado pela Águas do Rio no município da Região Metropolitana.

Enquanto as equipes da concessionária atuam em vias como a Travessa Fernando Mendes e a Rua Manoel Pequeno, com assentamento de tubulações e novas conexões, moradores já percebem mudanças significativas no dia a dia. Quintino Araújo, que vive há mais de 20 anos na região, descreve a chegada da água tratada como um marco.

“Antes eu usava poço e precisava comprar galões. Tenho filho pequeno e não dava aquela água para ele. Agora a água é boa, minha esposa dá banho no menino, lava roupa sem preocupação. Água traz vida para a gente”, disse.

Segundo Diogo Freitas, diretor-executivo da Águas do Rio, essa entrega representa parte de um movimento maior, que seguirá avançando em 2026.

“Queremos proporcionar um novo cenário para a região com um serviço estruturado, contínuo e confiável. Cada nova rede instalada significa mais saúde, mais dignidade e um futuro mais próspero para as famílias que vivem aqui e conviviam com abastecimento irregular. É um trabalho que não termina nesta etapa; trata-se de um ciclo que permanecerá qualificando a distribuição de água para a população de Maricá.”

Ele destaca que o investimento faz parte de um planejamento amplo, voltado não apenas para melhorar a rotina dos moradores, mas também acompanhar o desenvolvimento urbano da cidade.

“Ao levar água tratada para regiões historicamente desassistidas, promovemos a valorização imobiliária, em uma cidade que cresce de forma organizada. Estamos falando de obras que geram impacto imediato e também constroem um município preparado para as demandas do futuro.”

Melhorias avançam por toda a cidade

Desde o início da concessão, mais de 125 mil moradores de Maricá já foram beneficiados pelas ações da Águas do Rio, empresa do grupo Aegea Saneamento. Além da comunidade Risca-Faca, diversas regiões receberam novas redes e ligações neste ano, como Jardim Atlântico Central, Morada das Águias, Santa Paula, Spar, Guaratiba, Recanto e Praia de Itaipuaçu. Bairros como Mumbuca e Marquês de Maricá passaram por melhorias operacionais e também tiveram o abastecimento regularizado.

Somam-se a isso novos sistemas de bombeamento e válvulas inteligentes que regulam a distribuição para áreas de maior demanda foram instalados. Esses equipamentos são monitorados remotamente pelo Centro de Operações Integradas (COI) da empresa, localizado na Praça Mauá, Zona Portuária do Rio de Janeiro, garantindo mais eficiência, estabilidade e rapidez nas respostas operacionais