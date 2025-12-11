Mais de 2,5 mil pessoas serão beneficiadas com a obraFoto: Divulgação
Água tratada muda a rotina de quase 3 mil moradores da comunidade do Risca Faca em Maricá
São três quilômetros de nova rede e primeiras ligações domiciliares, a obra vai beneficiar mais de 2,5 mil pessoas
Prefeitura de Maricá, MARAEY e Firjan SENAI assinam acordo para capacitação de profissionais na construção civil
Serão oferecidas 800 vagas gratuitas na primeira etapa, destinadas à qualificação em diversas atividades; objetivo é preparar profissionais locais para ocupar os milhares de empregos que serão gerados ao longo da construção do empreendimento
Maricá terá vans municipais gratuitas a partir de janeiro
Anúncio foi feito pelo prefeito Washington Quaquá, ampliando o Programa Tarifa Zero na cidade
Maricá revitaliza pista do aeroporto e lança programa inédito de formação de pilotos comerciais
Cidade inaugura nova fase no setor aéreo e lança projeto pioneiro que oferece vagas para jovens se capacitarem em formação aeronáutica e mecânicos de aeronaves
Futebol: Maricá FC anuncia Rafael Foster como segundo reforço para a temporada 2026
Zagueiro chega ao Tsunami após excelente passagem pelo São Bernardo e agrega experiência internacional ao sistema defensivo da equipe
Maricá adere à Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e) de padrão nacional a partir de 2026
Mudança atende à legislação federal e requer adequação dos contribuintes que já emitem nota fiscal no município
