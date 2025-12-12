Wagner Tiso - Foto: Divulgação

Wagner TisoFoto: Divulgação

Publicado 12/12/2025 12:28

Maricá - A Prefeitura de Maricá, por meio da Maricá Arte, Roteiros e Experiências (Maré), leva ao público, nesta sexta-feira (12/12), o concerto Wagner Tiso – 80 Anos. Um dos maiores nomes da música brasileira com orquestra recebe Beto Guedes, Toninho Horta, Tutuca e Paulinho Pedra Azul em apresentação gratuita na Praça Orlando de Barros Pimentel, no Centro, às 19h. O espetáculo marca o retorno do maestro aos palcos após a morte do parceiro musical Lô Borges e celebra seus 80 anos, comemorados exatamente neste dia 12 de dezembro.

Também participam do show músicos que estiveram ao lado de Wagner Tiso em diferentes fases da sua carreira, como Nivaldo Ornelas, Luís Alves, Márcio Malard e Dudu Lima. O repertório reúne obras sinfônicas e músicas dos períodos do Som Imaginário e do Clube da Esquina.

O concerto será uma viagem por meio do som, fotos e outros registros na trajetória do maestro, mostrando os caminhos que formaram a identidade artística de Wagner Tiso, desde a sua infância em Minas Gerais até a sua relação com o Clube da Esquina e as apresentações pelo mundo.