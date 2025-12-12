Wagner TisoFoto: Divulgação
É hoje! Prefeitura de Maricá promove concerto gratuito de Wagner Tiso como atração do Natal Brasilidade
Apresentação com orquestra, duo de pianos com Amilton Godoy e participação de Beto Guedes, Toninho Horta, Tutuca e Paulinho Pedra Azul também comemora 'festa de aniversário' do maestro
Guarda Municipal de Maricá detém homem suspeito de agredir funcionária dentro de clínica no Centro
Ele foi localizado momentos depois no interior de um coletivo Tarifa Zero, um "vermelhinho"
Água tratada muda a rotina de quase 3 mil moradores da comunidade do Risca Faca em Maricá
São três quilômetros de nova rede e primeiras ligações domiciliares, a obra vai beneficiar mais de 2,5 mil pessoas
Prefeitura de Maricá, MARAEY e Firjan SENAI assinam acordo para capacitação de profissionais na construção civil
Serão oferecidas 800 vagas gratuitas na primeira etapa, destinadas à qualificação em diversas atividades; objetivo é preparar profissionais locais para ocupar os milhares de empregos que serão gerados ao longo da construção do empreendimento
Maricá terá vans municipais gratuitas a partir de janeiro
Anúncio foi feito pelo prefeito Washington Quaquá, ampliando o Programa Tarifa Zero na cidade
Maricá revitaliza pista do aeroporto e lança programa inédito de formação de pilotos comerciais
Cidade inaugura nova fase no setor aéreo e lança projeto pioneiro que oferece vagas para jovens se capacitarem em formação aeronáutica e mecânicos de aeronaves
